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北市打疫苗送禮券採購不及 苗博雅爆：送禮券變領欠條

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會專案報告並答詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會專案報告並答詢。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲上午赴議會專案報告並答詢，議員苗博雅質詢指出，北市老人打第三劑疫苗狀況不好，不到七成，在六都屬後段班。而且北市鼓勵長者打疫苗送1千元禮券，卻發生禮券採購不及，打完疫苗送禮券，結果變成領欠條，原來市府連採購禮券，都是丟給疫情工作爆量的疾管科，工作分配一再出現問題。

苗博雅說，現在連送公發的快篩劑給隔離者，也是健康中心負責，不能以總動員方式分工？對此，副市長黃珊珊表示，現在北市各行政中心的區級關懷中心，就是在做這事。

苗博雅指出，市府鼓勵長者打疫苗加碼送禮券，卻發生禮券採購不及，基層診所替長者打完疫苗，只好寫欠條給長者，表示禮券還沒領，為何會讓基層打疫苗還要當擔保人？把採購疫苗工作分配給疾管科，讓人想不清，市府不是有八萬大軍？結果採購禮券還是丟給疾管科，且長者的工作，就不能分給社會局代辦？市府的工作分配出了問題。

苗博雅說，對於當前疫情，柯文哲曾說今天最大問題的是當一切都是事先知道，為什麼沒有準備？這才是問題。苗博雅反問，台北市政府自己才要想，柯預估4月有疫情，確診會破萬，為何北市社區篩檢站量能起不來，民眾去急診，這才是問題 。

苗博雅表示，市府有幾十個局處，有8萬公務員大軍，為何不能總動員來一起做防疫，連採購禮券都是給疾管科辦理，結果讓第一線診所延遲還寫欠條給打疫苗的長者，沒有其他單位可以代辦嗎？疫情下第一個垮掉恐就是疾管科。

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