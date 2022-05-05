影／疫情影響弱勢家庭 善心人士、企業捐款又捐物資

新北疫情節節攀升，除了生活上受到衝擊，更影響民眾生計，使弱勢家庭生活落入困境。有民間善心人士主動捐款10萬元，還有企業捐贈2000箱關懷箱、1萬份冷凍麵，要發放給受疫情影響的弱勢家庭。

新北市長侯友宜今日至三重社會福利服務中心關懷一線服務情形，現場除有弱勢家戶至中心領取物資，善心人士與企業捐助物資，畫面令人感動。

侯友宜表示，這一波疫情讓「單親」並從事「日薪工作」的家長在經濟壓力上更為吃緊，學童因校園有確診者而停課時，家中須有成人陪同而無法外出工作，頓失經濟來源，而迫切需要資源的介入，市府將優先照顧單親兒少家庭，也感謝善心民眾及企業響應協助，讓弱勢家戶在疫情下仍可以感到眾人的關心及善心。

秦小姐（化名）單親扶養兩名就讀國小的子女，從事計時日薪行政工作，平日生活已屬勉強度日，現子女學校因疫情停課，秦小姐為照顧兩名子女無法外出工作，沒上班的狀況讓他們一家生活陷困。

疫情下秦小姐的情形不是少數，以三重社福中心為例，截至目前已至少有10戶家庭有此窘境，三重社福中心媒合沈天德夫妻提供急難救助金10萬元，協助他們度過此困境。

沈天德夫妻自2019年開始捐款三重社福中心，因有感於新北疫情嚴峻，決定捐款10萬協助因照顧停課子女而無法工作的家庭，沈天德今天也到場為市長及市府夥伴加油打氣。

新北市社會局表示，金車大塚及點線麵兩家企業也在本次響應新北好日子愛心大平台提供物資給新北市弱勢家庭，其中金車大塚捐贈2000箱的關懷箱，內容包括電解質飲品、沖泡式粉末電解質飲品、乾洗手及濕紙巾，讓家戶可以補充電解質；點線麵捐贈1萬份冷凍麵(含調理包)，讓家戶自行於家中烹煮食物，這2項物資將配送至新北14個社福中心發放於新北29區。