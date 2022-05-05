蔡總統指示更多元快篩通路 侯友宜：總算總統也聽到了

快篩實名制上路已一周，民眾仍抱怨買不到，蔡英文總統昨說，盼能夠協調更多元快篩購買通路，不要只有實名制而已。新北市長侯友宜則說，快篩買不到已經不是今天的問題，說了一個禮拜，「總算總統也聽到了」。

侯友宜今赴板橋國小出席活動，針對蔡總統要相關部分研擬更多元的快篩購買通路，侯說快篩買不是今天的問題，一周前到藥局就有市民反映買不到快篩，每天都有民眾陳情，民眾非常埋怨，尤其新北市人口多，數量又少，平均花將近一個月才買得到，說了一周，「總算總統也聽到了」親自下達指示。

侯友宜認為，只要我們快篩試劑夠、量能足，就要讓民眾能夠買得到，且價錢要平民化，才能讓民眾能夠幫我們作好防疫，是防疫最重要的根本。

另外，侯友宜昨日提出中央4大問題，侯表示，新北居家照護中心每天接到近6萬通的電話，新北把電話的相關內容彙整起來，就是在第一線碰上執行的困難，有些問題仰賴中央來解決，地方就會快速做反映，像是Trace系統、快篩試劑及居隔轉型等等，盼中央能夠快速回應民意，減少民怨。

至於居隔轉型已經送給中央逾一周仍沒有下文，侯表示，昨日衛福部長陳時中在立院答詢，有善意回應一個最重要的觀念，就是即將取消電子圍籬，「這也是居隔轉型最重要的一步」，認為中央昨日的回應，某部分也是回應新北的作法，這兩天居隔轉型中央應該就會去處理。