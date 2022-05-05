深信台東地埋2000台斤黃金 尋夢人申請挖寶展延

安姓老翁為完成父親遺願，從嘉義到台東挖黃金。安姓老翁與合夥人開挖12公尺深後發現有人為痕跡，深信附近地底埋有黃金約2000台斤，已向國有財產署申請展延開挖。

嘉義69歲安姓男子的父親於日據時代曾在台東知本當警察，聽說當時日本軍離開台灣時，在知本海邊、前捷地爾開發區埋不少東西，有人說是黃金。安男的父親離世前又提醒，未來有能力要到台東挖掘確認。

因開挖經費龐大，安男找了劉姓男子合作，向台東縣政府及國有財產署申請開挖核准，從3月中旬開挖，但遭到知本部落卑南族人以傳統領域為由阻止開挖，經協調未果，今天是申請開挖的期限，劉男昨天開始恢復開挖。

劉男今天在開挖現場接受媒體訪問表示，合夥人安男的父親34年前在知本當警察退休，安男的父親曾說這塊地埋有黃金，約2000台斤，因開挖要繳交保證金新台幣200萬元，還有開挖經費，安男沒錢於是找他幫忙。

劉男指出，3月16日開挖，3天後就遭到卡大地布卑南族人抗議而停工；4月7日再開挖，族人又出面阻止，說要協商。眼見申請時效在5月5日到期，於是決定昨天繼續開挖。

他說，截至今天上午已開挖12公尺深，黃金研判在15公尺深左右，開挖過程發現土質鬆軟且有人工痕跡，「我信心滿滿，應該有東西」。

劉男表示，開挖前有經過科學調查，請波蘭專家及台大教授到現地進行光譜儀的金屬探測，結果光譜儀呈現大量紅色反應（紅色代表黃金），推估約有2公噸的黃金埋在深度約7到15公尺的地下。

劉男說，因為今天是最後期限，他已向國有財產署再度提出開挖申請。

國有財產署南區分署台東辦事處主任蕭煇俊接受中央社記者電話訪問表示，安男申請開挖程序都合法，日前也提出再次開挖申請，目前尚有資料未補齊。

依據「國有埋沉財產申請掘發打撈辦法」規定，申請人掘發打撈獲得財產時，應即通知執行機關清點，金塊、銀塊、金屬貨幣及珠玉珍寶等，應由執行機關會同申請人處理；其處理所得價款，於扣除執行機關處理費用後，以40%為申請人報酬。