侯家軍首戰結果出爐！ 藍大新店議員初選由黃心華出線

國民黨新北市議員初選中，大新店區今公布初選結果，由黃心華勝出，加權過後差距與緊追在後的蔡畹鎣只差3.973%，相當驚險。黃心華表示，黨內競爭對手都很優秀，讓他學習到很多，真正大選還是艱辛，需要大家團結支持。國民黨新北市黨部表示，黃心華與現任議員劉哲彰及陳儀君一同提報黨中央提名。

國民黨大新店區議員初選這次4搶1，勝出的黃心華為國民黨智庫副執行長，有行政院前院長張善政及台北市前市長郝龍斌等大咖相挺；蔡畹鎣則曾為新北市政府副發言人，被外界認為是「侯家軍」；李珮媜為國民黨前主席洪秀柱子弟兵；另外還有青年黨代表游皓麟，競爭相當激烈。

國民黨新北市黨部說明，今在主委黃志雄、選監小組委員李世仁、沈滄海、民調專家、民調機構及各擬參選人見證下公布結果，加權後黃心華為57.836%、蔡畹鎣為53.863%、李珮媜為33.644%、游皓麟為5.399%。

市黨部補充，國民黨在新北市第九選區預計提名3席，除除2位現任市議員劉哲彰及陳儀君外，現在民調結果由黃心華出線，會將3位報請中央提名審查小組通過提名。

黃心華表示，這次初選過程非常艱辛，這也顯現對手實力相當堅強，像李珮媜穩健台風與節奏、蔡畹鎣表現超齡經驗、游皓麟一夫當關的豪氣，都讓他學習到很多。