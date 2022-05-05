母親節將至 民眾黨呼籲新北調高2胎獎勵

新北市目前針對新生兒生育補助規定，今年1月1日後出生的新生兒，第1、第2胎新生兒補助2萬元，第3胎以上補助3萬元。而北市第2胎新生兒於3月17日後出生，則是補助2萬5千元，民眾黨新北市黨部今呼籲新北市府比照北市，將第2胎補助金額提高至2萬5千元，作為新北市媽媽母親節禮物。

民眾黨新北市黨部秘書長謝立功今舉行記者會，新北市政府生育補助在6個直轄市僅是處於中段班，對於第2胎生育補助，新北市府應該比照台北市政府，把補助的金額從2萬元提高至2萬5千元。

對於6個直轄市的生育津貼，黨部發言人王如意表示，根據統計，生育補助最優惠是桃園市，單胞胎每胎3萬元，雙胞胎每胎3.5萬元，三胞胎以上，每胎4.5萬元，反觀新北市的前2胎，每胎僅是補助2萬元，不僅比不上桃園市，甚至台北市補助第2胎的金額還有2萬5千元，另外，台南市政府雖然推出第5胎以上，每胎補助5萬元，但是，她相信現在的年輕人根本不敢生太多胎。

議員參選人陳靜儀表示，作為民意代表要為民喉舌，母親節前夕，民眾黨新北市黨部呼籲，新北市政府生育津貼即使不拉高和桃園市一樣，新北市跟台北市僅是一水之隔，新北市府最起碼應該比照台北市，把第2胎的生育津貼補助的金額從2萬元提高至2萬5千元。

議員參選人陳俊霖指出，根據統計，截至今年3月底為止，新北市的人口數是398.99萬人，遠遠超過其他5都，去年的出生人口也有2萬4228人，居6都之冠，不過，若和2020年的403萬人相比較，新北市的人口顯然出現了流失的現象，其中，桃園市由於房價相對便宜，很多年輕人會選擇從新北市搬到桃園市，若是新北市政府能夠提高生育補助，以及進一步推出其他優惠措施並配合廣設公托的建設，便有可能改善新北市人口外流的問題，把新北市的年輕人留在新北。

台灣在2020年第一次出現出生人數低於死亡人數之後，根據內政部的統計，2021年的出生人數15萬3820人，繼續創下歷史新低，死亡人數則是18萬3732人，死亡人數足足比出生多出近3萬人，台灣人口減少已經變成國安問題，新北市是全台人口最多的縣市，新北市政府應該要提出具體的措施來改善年輕人不願意生育的問題。