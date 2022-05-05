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新北校園冷氣已達3萬台 用手機APP就能管理全校冷氣

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
為推動班班有冷氣，新北完成公立高中以下學校電力改善，並建置智慧能源管理系統。記者劉懿萱／攝影
為推動班班有冷氣，新北完成公立高中以下學校電力改善，並建置智慧能源管理系統。記者劉懿萱／攝影

為推動班班有冷氣，新北完成公立高中以下學校電力改善，並建置智慧能源管理系統，讓校方透過新北校園通APP用手機就可管理各班冷氣，同時掌握學校用電情形、接收用電警戒資訊。新北市長侯友宜今日赴板橋國小啟用系統，預計111學年起在各校上線。

新北推動班班有冷氣，總工程經費逾40億，裝設冷氣台數達3萬台，現已完成公立高中以下學校電力改善、冷氣裝設及能源管理系統，並協助校方管理方便，建置智慧能源管理系統，預計111學年起在各校上線。

板橋國小校長華志仁現場解說，學校利用校園通APP可遠端遙控、即時了解使用狀況、雲端儲值。此外，老師可無卡控制自己班級的冷氣，改善班級卡管理問題，並透過系統讓學生學習能源大屏上的用電資訊。

侯友宜則說，新北班班有冷氣的電力跟冷氣工程都已經完成，為了讓教育、節電、減碳能夠落實，推動智慧能源管理EMS的系統，用校園通APP不只能節電減碳，還能發揮教育意義，讓減碳節在校園落實。

至於近期台電時常無預警斷電，未來萬台冷氣啟用是否擔心台電電力，侯說，能源轉型過程中一定要盤點全國能源分配，現在推動班班有冷氣，是中央跟地方一致性作法，為節電才推動了校園智慧能源管理系統，此外也推動太陽光電，經過這樣的運作，雖然班班有冷氣會耗費電力，但能讓耗費電力減到最少，也利用這個機會，教育孩子們面對氣候變遷、永續環境如何做好節能減碳。

侯友宜則說，為了讓教育、節電、減碳能夠落實，推動冷氣智慧能源管理EMS的系統。記者劉懿萱／攝影
侯友宜則說，為了讓教育、節電、減碳能夠落實，推動冷氣智慧能源管理EMS的系統。記者劉懿萱／攝影

班班有冷氣 減碳

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