快篩陽視同確診？柯文哲：再過幾天確診數就沒意義了

台北市長柯文哲今赴議會專案報告，議員王鴻薇質疑，北市急診室外已出現擠滿掛急診、驗PCR民眾，昨天上午，忠孝醫院也有躺在病床上的病患排在急診外，問柯文哲是否急診室處崩潰邊緣？柯文哲坦言還在危險階段，台北市昨啟動防疫急門診，先看一兩天，讓急診好一點，不過病例還在上升。

議員王鴻薇也質疑，衛福部長陳時中還不接受快篩陽取代PCR視同確診，是否是蓋牌？柯文哲說，「我不曉得，不過科學上，再過幾天，確診數就沒有意義了」，議員問，是否很多黑數？柯回，「對」。

柯文哲今天上午赴議會備詢，王鴻薇說，香港醫療體系崩潰，許多病患躺在急診外，不過台北市昨天早上在忠孝醫院急診室外，已經擠滿掛急診、驗PCR的民眾，甚至已經有躺在病床上在外面排隊的病患，對照一下香港、上海，請問台北市現在急診室是否處於醫療崩困邊緣？

柯文哲說，這是這樣，台北市昨天啟動防疫急門診，先看一兩天，讓急診好一點，不過病例還在上升，還在危險階段，北市府今天會開始要求，每一家的作業容量要上升，這樣才能分流，讓急診壓力下降。

王鴻薇說，她有一個朋友最近被機車撞到，警察說最好去醫院看一下，結果到萬芳醫院掛急診，等了一個半小時，前面排的是快篩陽，後面PCR確診，這位朋友嘆，「沒有確診都要變成確診」，議員質疑，現在醫院是否變成這樣的緊急狀態。

議員要柯文哲呼籲，應該快篩陽取代PCR，不要去擠急診室，留給需要的民眾，但至今陳時中不接受，是否是為了蓋牌？蓋所有的黑數？

柯文哲回應，「我不曉得，科學上，再過幾天確診數目就沒有意義了」，議員問因很多黑數？柯回，「對」。