柯文哲：確診數再過3天就不準 進入黑暗期

疫情不斷升溫，台北市長柯文哲今天被議員要求後預測，每天新增確診數再過3天就不準了，因為超過PCR量能，接著會進入黑暗時期，最後恐怕必須退守醫院，不做疫調了。

柯文哲上午赴台北市議會進行專案報告並備質詢，國民黨議員陳重文表示，柯文哲「鐵口直斷」比算命還準，不僅預言5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診數破5000應驗，現在確診者自主回報疫調系統也已天下大亂。

柯文哲說，他不是鐵口直斷，而是每天開防疫會議，依照數據預測2、3天後會發生什麼事情，並先做準備，步步為營。

經陳重文要求再一次預測，柯文哲說，再過3天，每天新增確診數就不準了，因為超過PCR量能，就會進入黑暗時期，這是最大的危機，恐怕最後階段是退守醫院，疫調也不做了。

新黨議員侯漢廷4月29日確診，PCR採檢陰性後解隔，今天質詢先向柯文哲道歉，表示害柯文哲要多採檢一次。柯文哲搶話表示，不用抱歉，被感染的不用有罪惡感，這是自然的疾病。

侯漢廷指出，確診者該收到的通知、關懷包，他已經解隔了還沒收到，顯示整個疫調系統處於癱瘓狀態，台北市能否自己做疫調系統。

柯文哲坦言，沒辦法，因為北北基桃是首都生活圈，民眾的戶籍地與居住地不同，相當混亂，須經過中央整合。侯漢廷再建議，能否建置系統，自動產出居隔書。

柯文哲說，技術上可以，但民眾需要居隔書是為了請假、申請保險及防疫補償，有法律效力，這要先解決。

侯漢廷表示，那可以先柔性呼籲，民間企業或相關公部門可以先採用確診者的PCR陽性證明讓居隔者請假，不要等正式居隔書。柯文哲說，可以先用比較彈性的作法解決，不然現在也沒辦法。

國民黨議員汪志冰詢問，現在快篩試劑很缺，該怎麼辦。柯文哲說，已經想好最後一步了，屆時快篩陽性防疫急門診就轉成上呼吸道症狀急門診，不用先快篩，有症狀就來，當場快篩。

民進黨議員洪健益指出，柯文哲經歷替代役確診、侯漢廷確診、隨扈確診都沒有染疫，是「九命怪貓」。柯文哲回應，他都有戴口罩，且將鼻梁處壓緊、封住，呼籲民眾口罩要戴好。（編輯：方沛清）1110503