台灣疫情將成無政府狀態？柯文哲：有政府但沒什麼功能

台北市長柯文哲上午赴議會專案報告並答詢，議員張斯綱質詢時問柯文哲台灣的確診黑數，柯文哲說，他猜等台北市1天1萬例以上時確診數就不準了，更慘的是快篩劑不夠，連快篩陽都不準，只能用直覺判斷。張斯綱說，所以是無 政府狀態？柯文哲笑說，有政府，沒有什麼功能。

另外，疫情確診數爆量，北市士北科「PCR採檢站車來速」昨天啟用，讓快篩陽性民眾可自行開車或步行前往篩檢。

張斯綱問柯文哲，除了士北科，有要再加開「車來速」？柯文哲說，有考慮要加，要看地點；副市長黃珊珊說，考慮在南區開，可能是文山區，南北各一個，正在規畫，但要看士北科「車來速」的運作狀況，也要看醫療量能。

對於確診黑數變多，會是幾倍或比例？柯文哲說，這很難預測，他猜台北市1天1萬例以上時就不準，更慘的是快篩劑不夠，連快篩陽都不準，就只能用直覺判斷。

張斯綱追問，黑數是幾倍，有專家說是10倍、7倍，柯文哲說，現在一天全台確診是2萬多，到5萬10萬很正常，5倍是有可能，但慢慢地確診數就不準了。

議員秦慧珠也問，5月20日將是確診高峰，但一天有多少？柯文哲說，北市確診1天超過1萬就不準，520多少？他不知道，秦慧珠說，柯被封台灣神童，520全台、全台北市確診是多少？柯說，他是科學家，不是預言家，不是台灣神童，他是台大醫生，520的確診數很難預測，要看有沒有啟動公衛手段。