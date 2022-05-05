快訊

解鎖長榮巴拿馬金庫 泛弟弟派下周欲拔大哥EIS董座職

77萬BNT兒童疫苗12日抵台 陳時中：力拚5月20日前開打

保證菌數、添加酵素真的有效嗎？ 藥師一次破解「益生菌」行銷話術

大巨蛋案盈餘分享 柯文哲：5月中評估報告出爐

中央社 / 台北5日電

北市柯文哲今天赴北市議會專案報告時說，大巨蛋開發案權利金若未談妥，不發建照；至於盈餘分享部分，會計公司評估報告5月中旬出爐，包底抽成是較合理作法。

柯文哲上午赴台北市議會專案報告大巨蛋、台北表演藝術中心等議題，台北市政府局處首長也列席備詢。

柯文哲報告表示，大巨蛋開發案一開始無營運及開發權利金，經與遠雄商討後，北市府訂超額利潤盈餘分享機制，並重申沒解決權利金不發建照，但工程部分持續進行，體育局會督促，只要防火避難性能變更審查過關，北市府會加速審查建照。

他說，截至4月底，大巨蛋體育館施工進度94.3%，商場、文化城、旅館、辦公大樓附屬設施的施工進度90.93%，但因遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致缺工缺料，目前進度暫緩。

柯文哲指出，大巨蛋開發案超額利潤盈餘分享原則為包底抽成，就是預估營業收入，若超過收入就抽成，且要重新訂定企劃書，北市府已找專業會計公司重新評估，這個月評估報告會出爐，將以此基礎與遠雄討論。

他說，評估報告出爐後會有超額利潤盈餘分享公式，由第3方決定財務抽成訂定方式，後續資料送議會參閱，大巨蛋開發案一定公開透明不放水，且包底抽成是較合理作法。

依據北市府報告資料，大巨蛋開發案盈餘，經專業顧問研議，為確保盈餘分享穩定性，建議大巨蛋投資執行計畫書內預估營業收入，有一定比例要計收包底權利金。

報告顯示，規劃大巨蛋開發案的實際營業收入高於預估營業收入差額，共有2種級距，包含高於100%或120%、高於120%，且按不同比例計收超額權利金。北市府將依專業顧問建議與遠雄協商，5月中旬核定報告內容。

北市 大巨蛋 柯文哲

延伸閱讀

疫情燒柯文哲曝最後一步 防疫急門診轉上呼吸道急門診

疫情預測神準？柯文哲獲議員頒「鐵口直斷」

鐵口直斷？柯文哲：再過3天台灣確診數就不準了

柯文哲專案報告：南北環延宕6個月 市場改建已物調39億

相關新聞

要議員好好盯北藝 柯文哲:一年補貼5億 我內心很多問號

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告，對於今年下半年即將開幕的台北表演藝術中心，柯文哲說，北藝有一個隱憂，就是北市府一年要補...

鐵口直斷？柯文哲：再過3天台灣確診數就不準了

台北市長柯文哲上午赴議會專案報告並答詢，議員陳重文質詢時，稱讚柯文哲在防疫上是，鐵口直斷、有求必應，比算命的準、比印度神...

疫情燒柯文哲曝最後一步 防疫急門診轉上呼吸道急門診

台北市議員汪志冰今天質詢時關切台北市新冠肺炎口服藥數量，台北市副市長黃珊珊說，中央之前配給兩萬份到北市，目前為止數量是夠...

柯文哲專案報告：南北環延宕6個月 市場改建已物調39億

台北市長柯文哲今赴議會專案報告重大工程，柯說，受營建物料飆漲近2成，俄烏戰爭又影響國際原物料上漲不確定性、風險增加。南北...

大巨蛋權利金議約 柯文哲：將採包底抽成 公式本月出爐

台北市長柯文哲今赴議會專案報告大巨蛋等案，外界關注的重啟議約，柯文哲說，會採包底抽成制，預計本月報告就會出來，會在包底抽...

蔡總統指示更多元快篩通路 侯友宜：總算總統也聽到了

快篩實名制上路已一周，民眾仍抱怨買不到，蔡英文總統昨說，盼能夠協調更多元快篩購買通路，不要只有實名制而已。新北市長侯友宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。