大巨蛋案盈餘分享 柯文哲：5月中評估報告出爐

台北市長柯文哲今天赴北市議會專案報告時說，大巨蛋開發案權利金若未談妥，不發建照；至於盈餘分享部分，會計公司評估報告5月中旬出爐，包底抽成是較合理作法。

柯文哲上午赴台北市議會專案報告大巨蛋、台北表演藝術中心等議題，台北市政府局處首長也列席備詢。

柯文哲報告表示，大巨蛋開發案一開始無營運及開發權利金，經與遠雄商討後，北市府訂超額利潤盈餘分享機制，並重申沒解決權利金不發建照，但工程部分持續進行，體育局會督促，只要防火避難性能變更審查過關，北市府會加速審查建照。

他說，截至4月底，大巨蛋體育館施工進度94.3%，商場、文化城、旅館、辦公大樓附屬設施的施工進度90.93%，但因遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致缺工缺料，目前進度暫緩。

柯文哲指出，大巨蛋開發案超額利潤盈餘分享原則為包底抽成，就是預估營業收入，若超過收入就抽成，且要重新訂定企劃書，北市府已找專業會計公司重新評估，這個月評估報告會出爐，將以此基礎與遠雄討論。

他說，評估報告出爐後會有超額利潤盈餘分享公式，由第3方決定財務抽成訂定方式，後續資料送議會參閱，大巨蛋開發案一定公開透明不放水，且包底抽成是較合理作法。

依據北市府報告資料，大巨蛋開發案盈餘，經專業顧問研議，為確保盈餘分享穩定性，建議大巨蛋投資執行計畫書內預估營業收入，有一定比例要計收包底權利金。

報告顯示，規劃大巨蛋開發案的實際營業收入高於預估營業收入差額，共有2種級距，包含高於100%或120%、高於120%，且按不同比例計收超額權利金。北市府將依專業顧問建議與遠雄協商，5月中旬核定報告內容。