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疫情燒柯文哲曝最後一步 防疫急門診轉上呼吸道急門診
台北市議員汪志冰今天質詢時關切台北市新冠肺炎口服藥數量，台北市副市長黃珊珊說，中央之前配給兩萬份到北市，目前為止數量是夠的，但台北市長柯文哲說日前說預估最高每天新增5萬例、持續一百天，黃珊珊說照這飆升的數字，她擔心藥會不夠。
柯文哲日前受訪時表示被問到「最高每日新增會幾例？」柯文哲說估計是在五萬上下，但還沒有到，媒體追問維持多少天？柯文哲說「一百天」。
汪志冰今天質詢時問，中央配多少口服藥給台北？柯文哲說他不清楚，黃珊珊說，口服藥是由中央配給後發到醫院，之前配給兩萬份，目前為止數量是足夠的，因為要中重症以上才能用，汪志冰追問若確診數照柯文哲之前預言的量增加藥夠嗎？黃珊珊說，若按照這樣飆升的數字和相關比例，她擔心不夠。
汪志冰說，很多人搶買快篩，也有很多人買不到，蔡英文總統只會在中常會上假惺惺震怒，柯文哲說，他已經想好最後一步了，再這樣下去，「防疫急門診」就轉成「上呼吸道症狀急門診」，意思是快篩也不用做，有症狀就去快篩，因為人民買不到。
汪志冰問，為什麼只有台灣缺快篩，柯文哲說「我也不知道」。
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