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鐵口直斷？柯文哲：再過3天台灣確診數就不準了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會專案報告並答詢，議員陳重文質詢時稱讚柯文哲在防疫上是鐵口直斷、有求必應，並送上字條。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會專案報告並答詢，議員陳重文質詢時稱讚柯文哲在防疫上是鐵口直斷、有求必應，並送上字條。記者楊正海／攝影

北市柯文哲上午赴議會專案報告並答詢，議員陳重文質詢時，稱讚柯文哲在防疫上是，鐵口直斷、有求必應，比算命的準、比印度神童準， 要不要教一下衛福部長陳時中？柯文哲也再預言，再過3天台灣的確診數字就不準了，因為超過PCR的量能，「我們就會進入黑暗期，就測不準了」，這就是最大危機，恐怕最後階段要退守醫院，連疫調也不做了。

陳重文說，柯文哲預言5月本土一天破5千例，已經準了，且說台灣會天下大亂？現在中央疫調系統，真的天下大亂嗎？柯文哲說，對。

陳重文指出，議會「扶龍王」王世堅也曾說他不駡柯文哲了，甚至誇柯文哲做對三件事，包括快篩陽性就PCR確診， 急診給重症用等等，柯文哲說，王世堅只是講實話而已。

北市防疫是否比較好，柯文哲說，其實他不是鐵口直斷，都是預期的到，因為台北市政府每天開防疫會議，會預告兩三天後會發生什麼事，「數據都有」。

柯文哲 北市 王世堅

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