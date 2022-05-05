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柯文哲專案報告：南北環延宕6個月 市場改建已物調39億

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今赴議會專案報告重大工程。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今赴議會專案報告重大工程。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲今赴議會專案報告重大工程，柯說，受營建物料飆漲近2成，俄烏戰爭又影響國際原物料上漲不確定性、風險增加。南北環段標案四度流標，目前工程延宕6個月，儘管4月20日已重新招標，為了讓標案順利開標，北市府將採多項策略，包括調整契約、調整預算、工期，並減項拆標。

另外，柯任內重大政策五大市場改建，也因原物料調漲，五大市場改建粗估物調高達39.04億，其中環南及南門市場經費不足部分，會於112年調增總工程費。

柯文哲表示，目前環南市場工程進度73.45%，預計112年8月完工；南門市場工程進度49.85%，預計112年2月完工；成功市場工程進度29.06%，預計113年6月完工；第一果菜與魚類批發市場工程進度11.23%，預計118年1月完工；北投市場工程進度30.95%，預計113年5月完工。其中北投中繼市場也將於今年9月開幕。

柯文哲今天專案報告提到，未來15年，台北市最重要的工程就是環狀線，他分析南北環完段多次流標原因，包括營建市場多件大型工程同時進出，廠商承攬能力趨近飽和。

另外，受到疫情影響，缺工、缺料、工資上漲，營建物價總指數從前年7月到今年3月，已經上漲19.29%，鋼筋上漲超過6成。還有受到俄烏戰爭影響，國際原物料上漲，未來不確定性，風險因素增加導致。

目前南北環段招標進度，南環段CF670A及北環CF690B標，再度於今年3月8日及3月10日第四度流標，上月6日副市長彭振聲召開廉政平台第九次聯繫會議後，再度於4月20日重新公告招標。

為了讓南北環標案順利招標出去，柯文哲說，北市府的策進作為，招標文件契約部分，包括調降押標金、履約保證金；並調降逾期違約金，修正物價調整款以招標公告月為基準月，廠商開工也可以選擇三層級物調機制。

另外，北市府也調整預算，反映市場行情及工程條件，逐步調增各標招標預算約五成。並調整工期，因應地質條件、隧道工程特性，還有勞工短缺、潛盾隧道專業工班不足，評估在增加一至兩年工期。

還有南環段CF670標及北環段CF690A標規模大，將其各拆分兩個區段標案招標。降低工程規模，增加符合資格廠商家數。

北市 柯文哲 俄烏戰爭

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