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要議員好好盯北藝 柯文哲:一年補貼5億 我內心很多問號

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天赴議會專案報告，對於今年下半年即將開幕的台北表演藝術中心，柯文哲說，北藝有一個隱憂，就是北市府一年要補貼5億元。圖／北藝提供
柯文哲今天赴議會專案報告，對於今年下半年即將開幕的台北表演藝術中心，柯文哲說，北藝有一個隱憂，就是北市府一年要補貼5億元。圖／北藝提供

北市柯文哲今天赴議會專案報告，對於今年下半年即將開幕的台北表演藝術中心，柯文哲說，北藝有一個隱憂，就是北市府一年要補貼5億元，期望到第20年，自籌款可達50%，儘管他們說，兩廳院第25年才首度超過50%自籌款，北藝優於兩廳院，柯說，「我內心也有很多問號」，但市長任期有限，下一屆議員要好好盯。

柯文哲今天赴議會報告市府重大工程，提到台北表演藝術中心目前試營運中，即將7至9月開幕，柯文哲說，北藝7至9月就要開幕，開幕就是慢慢加溫就好，不要太好大喜功，希望北藝成功，能帶動士林地區活絡，會將無圍牆博物館規畫進去。

不過提到北藝的自籌狀況，柯文哲忍不住抱怨，北市府今年要補助北藝3億元、明年補助5.2億元，去年自籌比1%、今年也才8%，就會有人問「這樣的話，自籌款未來要如何規畫？」

依照目前北市府規畫，北藝112年到131年自籌款將逐年增加，比例從15％增至50%，平均逐年上增1.75%自籌款，期望於第20年可達50%，北市府表示，這樣的自籌比例，優於國家兩廳院第25年首度超過50%自籌款。

柯文哲說，他聽到這個，「我內心也有很多問號」，不過市長任期有限，下一屆議員要好好盯，因為北藝一年要貼五億元，北藝能不能更有效營運，議員要好好關注，不過今年沒辦法談，因為今年要開幕，也不能盯很緊，還是開幕優先，柯也提醒，「下一屆議員，北藝的管理，還是請你們看一下。」

柯文哲 北市 台北表演藝術中心

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