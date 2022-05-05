單日確診突破萬人 新北重申「居隔轉型」

新北市昨天單日確診達1萬151人，確診居家照護2萬5549人、非確診居家隔離42141人，龐大居隔人數累垮雞層防疫人員，新北市副市長劉和然及衛生局長陳潤秋今上廣播節目表示，新北市醫療量能全國倒數第二，10天前就將居隔轉型草案送交中央，希望改變現行3+4做法降低公衛負擔。

《POP撞新聞》主持人黃暐瀚表示，一名住淡水新市鎮的朋友，在家快篩陽後需要到淡水馬偕PCR，但防疫計程車叫不到、又不能搭乘大眾運輸，現行網站自主疫調填表部分無欄位可填共餐友人，感到相當困擾。

劉和然表示，現行防疫政策持續修正當中，他說，防疫政策存過往的清零走向共存，開放邊境後社區感染人數就會逐步上升，新北市因與台北市共同醫療網，因此醫療量能全國倒數第二，因此新北率先推出居家照護，以免確診者全部擠入集中檢疫中心或醫院，否則醫療量能會垮掉。

劉和然說，共存概念要回到自我健康監測，過往清零時民眾習慣被動，共存後需主動自我控管，居隔要回到自我管理的概念，醫療量能越來越多心力要放確診者，清零邁向共存需要制度改變不一樣模式處理。

目前中央的3+4方案，新北所提居隔轉型為不要電子圍籬、在家為原則、必要再外出、少去人口密集、不能聚餐等規範 。衛生局長陳潤秋則表示，新北全部6800張病床，這些病床需留給0.3%中重症者、或0.03%的重症者及其他需要病床的人。

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