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大巨蛋權利金議約 柯文哲：將採包底抽成 公式本月出爐

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天再度承諾，大巨蛋權利金問題沒解決，北市府不會發使用執照，「一切公開透明，不會放水」。記者／林麗玉攝影
柯文哲今天再度承諾，大巨蛋權利金問題沒解決，北市府不會發使用執照，「一切公開透明，不會放水」。記者／林麗玉攝影

北市柯文哲今赴議會專案報告大巨蛋等案，外界關注的重啟議約，柯文哲說，會採包底抽成制，預計本月報告就會出來，會在包底抽成基礎上，與遠雄討論包底抽成公式。柯也再度承諾，大巨蛋權利金問題沒解決，北市府不會發使用執照，「一切公開透明，不會放水」。

柯文哲說，大巨蛋原本契約無營運權利金，重啟議約會採包底抽成，這是比較合理的做法，「這個多人看，不會放水」。

目前北市府規畫的包底抽成制，會與遠雄協商盈餘分享，分為兩級，會訂定一個預估營業收入，在預估營業收入以下，採包底權利金；但當營收達到預估營業收入的120%，則會採取第二級的超額權利金。

柯文哲今天專案報告也提到，大巨蛋先前之所以被停工，是因為不按圖施工，儘管過去工程界這是常態，但大巨蛋太大了，不按圖施工很離譜，不僅圖不一樣，連柱子都不一樣，甚至輿論都知道，所以遠雄要復工，只有兩條路，就是要按圖施工，建照也要重新申請，大家都睜大眼睛看。

柯說，正因當時社會輿論也高漲，審查會議都有網路直播，單單中央審查防火避難，就諗了三年半，環評審了八次，甚至大巨蛋一復工，也趕上疫情，也有缺工、缺料等問題。

目前大巨蛋工程進度，截至今年4月，體育館棟達94.03%、附屬設施進度達90.93%，柯說，大巨蛋施工也受疫情缺工缺料影響，還有防火避難性能變更不順，導致後續工程受阻。

對於各界關注的重啟議約，柯文哲說，北府會採包底抽成制，因原來的契約是很久以前訂的，已年久失修，北市府已經委外評估，本月報告會出來，會在包底抽成的基礎上，會與遠雄討論包底抽成的公式，約一個月內出來，期末報告出來就會有公式，會由第三方公正單位討論公式怎麼訂，一切都公開透明，不會放水。

柯說，預計今年五月，北市府大巨蛋超額盈餘分享的核定期末報告會出來，後續將商議分享機制、函送議會參閱，柯說，他已經答應議會，大巨蛋沒有權利金，不會發使用執照，甚至現在連建造變更都還沒給，只要防火避難審查通過，就會加速程序。

大巨蛋 柯文哲 北市

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