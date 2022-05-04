新北元宇宙教育藝廊展揭幕 跨域沉浸式體驗藝文
新北市元宇宙教育藝廊今天揭幕，師生透過手機或平板電腦，可進入虛擬世界參與創作，應用虛擬實境展出書法、水彩、油畫、國畫、電腦動畫，觀眾有如親自逛美術館跨校體驗藝文。
教育局今天發布新聞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已改變生活層面及產業模式，逐漸線上化、遠距化。今天揭幕的元宇宙線上藝廊，突破參觀時間及空間限制，師生可輕鬆「建造」3D的校園元宇宙。
教育局表示，元宇宙（Metaverse）概念是聚焦於社交連結的3D虛擬世界網路，透過虛擬實境眼鏡、擴增實境眼鏡的環境、手機、個人電腦和電子遊戲機，進入人造的專屬虛擬世界；這也改變人們與其他人接觸的方式，能跨校、跨國即時語音交談互動，透過手邊智慧型手機隨時輕鬆探索。
教育局長張明文表示，虛擬藝廊開展元宇宙無限可能的教育應用，未來將鼓勵學校長久創作營運，定期更換展覽主題或類別，增加學生參與藝文展覽機會。
樟樹國際實創高中藝廊呈現學生的動畫作品，具聲光效果；新埔國中的舞蹈藝廊，小舞者卯足全力舞出青春的表演，完美詮釋當代舞蹈；復興美工多元美術作品也在線上交流，就像真的在逛美術館一樣。
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