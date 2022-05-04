新北提5個立院遷建地包含淡水 議員：多項基礎建設要先行

立法院長游錫堃上周到新北市商討關於立法院遷建事宜，新北市議員陳偉杰表示，新北提出了5個地點，其中包含淡海新市鎮，樂見立法院遷入淡水，但更重要的是淡北道路的興建。城鄉局長黃國峰表示，提淡海是因找大面積空地有難度。

新北市府提出了「土城」台北看守所、「淡水」淡海新市鎮、「新店」碧潭營區、「樹林」防洪三期整開區以及「三峽」麥仔園都市計畫等五處讓立法院納入考量。

陳偉杰質詢時指出，從地圖上可看到，淡水與新北市其它四處最明顯不同的就是缺少一條聯外快速道路。土城有北二高及65快速道路、樹林有65快速道路連接北二高及中山高、新店及三峽都有北二高經過。如果淡北道路不興建，未來難道要所有立委和官員搭著捷運轉輕軌去淡海嗎？還是讓大家塞完車，等所有委員到齊了才能開議？否則市府還敢把淡海新市鎮提送出去？陳偉杰說，市府應該當著游錫堃的面，請求協助爭取淡北道路才對。

陳偉杰說，淡北道路、淡海科技園區以及各項生活機能建設是目前淡水以及淡海新市鎮未來發展最急需的多項基礎建設，無論立法院是否真能遷到淡水，都希望市府能藉由這個機會盡速審視，讓淡海成為名符其實的「新市鎮」。

黃國峰說明，目前要在既有都市已發展地區尋找大面積空地，難度非常高，才會找這五個地方，一是有足夠的空地，二是交通便利，淡江大橋即將完工，可透過台61、64線銜接高速公路，市府也希望淡北道路盡快完工，未來如果立法院是遷建在淡水，很多行政機關在北市，透過快速道路過來也方便。