快訊

確診日記／從畏寒那一刻起 「陽性」教我的一堂課

繳稅優惠懶人包／綜合所得稅23家信用卡優惠、3種電子支付神回饋！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員籲應發快篩給弱勢 新北社會局：貨到馬上發

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員劉美芳認為，一盒500元的快篩劑對這些低收入戶族群而言相當不便宜，應比照外縣市給予相關補助。圖／劉美芳提供
新北市議員劉美芳認為，一盒500元的快篩劑對這些低收入戶族群而言相當不便宜，應比照外縣市給予相關補助。圖／劉美芳提供

新北市確診人數每日增加，新北市議員劉美芳認為，一盒500元的快篩劑對這些低收入戶族群而言相當不便宜，應比照外縣市給予相關補助。新北市社會局長張錦麗表示，目前市府已經在研議相關內容。

劉美芳今天在質詢時表示，低收入戶族群約在1.7萬多人，一盒500元的快篩劑對這些低收入戶相當不便宜，對照台北市給予每名低收入戶500元的快篩劑的輔助，以及高雄市針對低收入戶發放「快篩試劑兌換券」，只要憑卷及健保卡到藥局，就可兌換1包5劑的快篩劑，新北市的衛生局卻沒有具體的補貼方式。

目前新北市的藥局每間每日分配78份快篩試劑，而新北市的特約藥局，僅有892間，僅占全國4955間的18％。以藥局來說，新北市就已是分配不足，更不用說還要有充足的量，贈送給新北市的低收入戶。

劉美芳認為，新北市政府一定要盡快研擬方案，對低收入提供一定的補助金額，讓他們有錢買快篩外，社會局也應該要更主動關心弱勢族群、低收入戶等疫情擴散的狀況。

張錦麗表示，新北市目前有在規畫補助低收入取得快篩試劑，目前向廠商訂的貨都沒到，現在拿券還是要去藥局排隊，現在很多貨都被中央調走，藥局沒貨還是排不到；張錦麗強調，如果貨到馬上就發。

快篩 低收入戶

延伸閱讀

議員籲設兒童快篩陽通道 柯文哲：很難題目 還在討論

北市11家急門診增快篩陽預約通道 專責病床至20%

桃園611位快篩陽PCR確診率98.7% 快篩劑嚴重不足

快篩陰才能進場 黃珊珊：北農已有10人快篩陽性

相關新聞

議員籲應發快篩給弱勢 新北社會局：貨到馬上發

新北市確診人數每日增加，新北市議員劉美芳認為，一盒500元的快篩劑對這些低收入戶族群而言相當不便宜，應比照外縣市給予相關...

新北提5個立院遷建地包含淡水 議員：多項基礎建設要先行

立法院長游錫堃上周到新北市商討關於立法院遷建事宜，新北市議員陳偉杰表示，新北提出了5個地點，其中包含淡海新市鎮，樂見立法...

新北十三行、淡古推美學廊帶 因疫情轉成線上帶動人流

新北自2020年提出2030文化願景，建構新北5條美學廊帶，以十三行博物館、淡水古蹟博物館為據點，預計10年內累計藝文參...

北市勞動局長特別費使用疑不當 北市議會成立調查小組

北市勞動局長陳信瑜特別費使用爆疑議，日前吵得沸沸揚揚，市議會民政委員會決議要求陳信瑜提供使用明細送交議會審閱，但陳信瑜拒...

車輛勿開入自行車道 北市社子大橋下裝科技執法抓違規

車輛違規駛入河濱公園的情形日益嚴重，北市水利處表示，目前先在社子大橋下自行車道的熱點區域，建置違規車牌辨識系統，即日起至...

推節能減碳 北市追加2預算補助企業和家戶汰換耗電產品

台北市政府今天表揚35家長期配合販售多項節能優惠產品的線上、線下通路商等廠商；副市長黃珊珊說，台北節能季是2050年達成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。