議員籲應發快篩給弱勢 新北社會局：貨到馬上發

新北市確診人數每日增加，新北市議員劉美芳認為，一盒500元的快篩劑對這些低收入戶族群而言相當不便宜，應比照外縣市給予相關補助。新北市社會局長張錦麗表示，目前市府已經在研議相關內容。

劉美芳今天在質詢時表示，低收入戶族群約在1.7萬多人，一盒500元的快篩劑對這些低收入戶相當不便宜，對照台北市給予每名低收入戶500元的快篩劑的輔助，以及高雄市針對低收入戶發放「快篩試劑兌換券」，只要憑卷及健保卡到藥局，就可兌換1包5劑的快篩劑，新北市的衛生局卻沒有具體的補貼方式。

目前新北市的藥局每間每日分配78份快篩試劑，而新北市的特約藥局，僅有892間，僅占全國4955間的18％。以藥局來說，新北市就已是分配不足，更不用說還要有充足的量，贈送給新北市的低收入戶。

劉美芳認為，新北市政府一定要盡快研擬方案，對低收入提供一定的補助金額，讓他們有錢買快篩外，社會局也應該要更主動關心弱勢族群、低收入戶等疫情擴散的狀況。

張錦麗表示，新北市目前有在規畫補助低收入取得快篩試劑，目前向廠商訂的貨都沒到，現在拿券還是要去藥局排隊，現在很多貨都被中央調走，藥局沒貨還是排不到；張錦麗強調，如果貨到馬上就發。