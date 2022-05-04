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新北十三行、淡古推美學廊帶 因疫情轉成線上帶動人流
新北自2020年提出2030文化願景，建構新北5條美學廊帶，以十三行博物館、淡水古蹟博物館為據點，預計10年內累計藝文參與達3億5000萬人次，不過因疫情攪局入館人次下降，但十三行及淡古都紛紛推出數位博物館、podcast、線上展覽與影片，都讓瀏覽人次成長不少。
新北市立十三行博物館長柏麗梅、淡水古蹟博物館長黃麗鈴今日市政會議中，進行文化事務推動成果專題簡報；文化局長龔雅雯表示，位於新北八里的十三行博物館及淡水古蹟博物館，各有其不同服務的特色，因應疫情影響，各博物館不斷的調整與創新。
舉例來說，今年適逢淡水開港設關160周年及馬偕來台150周年，為此淡水古蹟博物館今年以交通安全為主題，結合淡海輕軌及興建中的淡江大橋，設計「交安上的古蹟」文創商品，特製版的古蹟悠遊卡及卡套組合，設計理念來自象徵交通安全的御守，不僅呼應開港的主題，同時祝福大家出入平安。
此外，文化局說，新北自2020年提出2030文化願景，建構新北5條美學廊帶，以十三行博物館、淡水古蹟博物館為據點，融入地方特色元素，預計10年內累計藝文參與人次達3億5000萬人次。
新北市長侯友宜說，在疫情影響的這段時間，博物館仍發揮轉型的力量，從永續發展、數位轉型、創新發展等等面向，推動新北市成為一個文化韌性城市，且數位博物館民眾可線上看展覽、逛遺址、學新知，淡水古蹟博物館和十三行博物館人數流量皆倍數成長。
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