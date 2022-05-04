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生命藝術體驗成果豐碩 樂齡族作品躍上宗博館特展主角

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
樂齡生命教育活動成果展-「生命藝術．體驗旅程」，5月4至12日在世界宗教博物館6樓和平交流廳展出。圖／世界宗教博物館提供
樂齡生命教育活動成果展-「生命藝術．體驗旅程」，5月4至12日在世界宗教博物館6樓和平交流廳展出。圖／世界宗教博物館提供

世界宗教博物館今年與新北市永和區樂齡學習中心合作，首度推出樂齡生命教育活動成果展-「生命藝術．體驗旅程」。館方表示，參展人在前兩個月都上過6堂課，並用生命記憶完成個人獨有的創作，每件作品都充滿豐富又精彩的生命故事，歡迎大家感受21位樂齡參展人的生命力。

這次特展從今起至12日在宗博館和平交流廳展出，展期僅短短9天，橫跨母親節，今多位參展人及當初大力協助的永和區保平里長王春琇都特別到場寫下愛心祈願卡，並掛在共同創作的「希望樹」上，祈願疫情盡速遠離。

宗博館教育推廣組專員陳鈺方說明，館內從3月9日到4月13日連續6周推出不同主題的6堂課，從「生命之旅廳」延伸，邀請藝術治療師李巧度引導，透過博物館情境式展覽空間，利用色彩與藝術媒材，讓參與者用生命記憶完成個人獨有的創作。

活動分成6個部份，包含代表內在心靈的「生命是一棵樹」，初生和成長的「童年時光」、中年時期「果實的滋味」、老年階段的「傳承生命力」、死亡與死後世界的「天堂島」、「圓滿人生」。每件作品不論是個人或集體創作，都是參與者及觀賞者展開豐富又精彩的生命故事。

這次有21位樂齡參展人，參展者黃慧如表示，在1個半月的課程中都是從「心」出發去創作，作品能在正式展覽空間展出，對所有學員來說都別具意義，大家重新回顧課程的感動，療癒了風雨辛酸的生命歷程，將悲傷化成故事隨風流逝，留下喜樂美好的回憶，對於自己快圓滿人生的人來說，是相當難得的生命體驗。

宗博館肩負生命教育使命，過往舉辦以兒童及青年為主要對象的許多活動及特展，包括「愛與勇氣的冒險之旅」、「神隊友巴士」等，今年將觸角往樂齡延伸，邁向全年齡的生命教育。這次參加者年齡從55歲到81歲都有，活動設計結合展覽及藝術創作，帶領成員深度體驗，探索自我生命。

參展人寫下愛心祈願卡、掛在共同創作的「希望樹」上祈福。圖／世界宗教博物館提供
參展人寫下愛心祈願卡、掛在共同創作的「希望樹」上祈福。圖／世界宗教博物館提供
課程中參觀世界宗教博館生命之旅廳，欣賞各民族不同生命階段的儀式物品。圖／世界宗教博物館提供
課程中參觀世界宗教博館生命之旅廳，欣賞各民族不同生命階段的儀式物品。圖／世界宗教博物館提供
參展人開心與作品合影。圖／世界宗教博物館提供
參展人開心與作品合影。圖／世界宗教博物館提供
參展人手拿康乃馨，邀請大家母親節來看展。圖／世界宗教博物館提供
參展人手拿康乃馨，邀請大家母親節來看展。圖／世界宗教博物館提供

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