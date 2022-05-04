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疫情升溫 國稅局汐止所籲在家報稅抽大獎

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
本土疫情不斷升溫，國稅局汐止稽徵所呼籲民眾多多利用網路、手機在家報稅，也可以中大獎。 圖／觀天下有線電視提供
本土疫情不斷升溫，國稅局汐止稽徵所呼籲民眾多多利用網路、手機在家報稅，也可以中大獎。 圖／觀天下有線電視提供

綜合所得稅5/1開始申報，受到疫情影響，和去年一樣，國稅局延長報稅時間一直到六月底，為了減少群聚，除了呼籲民眾多多利用網路報稅，北區國稅局也推出「在家報稅拿現金」的好康，最高獎金有五萬元，汐止稽徵所呼籲民眾多多利用網路、手機在家報稅。

五月綜合所得稅開始申報，只是隨著本土疫情不斷升溫，北區國稅局汐止稽徵所一樣將服務櫃台，移到汐止行政大樓一樓的開放空間，搭起棚子、設置服務櫃台，並且配合防疫政策，將等候區保持一定的社交距離，可能是受到確診人數爆增，還有下雨的原因，從綜合所得稅開徵以來，這幾天的人潮比往年少。

國稅局汐止稽徵所主任紀淑美表示，上班第一天也就是5/2日，汐止所大概服務了700多位的民眾，可能是下雨的關係，所以，民眾也來的比較少，當然也希望是因為大家都是在家裡用手機報稅，這兩天也因為天氣的關係，來現場的民眾可能也少了一點，所以，也希望說民眾可能是遇到困難的問題需要到國稅局來，不然的話疫情期間，能夠盡量在空餘的時間，拿起手機，就能夠在家報稅了

非必要盡量在家報稅，但還是有民眾有報稅相關問題或是查調資料，還是得跑一趟，不過，明顯現場報稅或是查調所得的人少很多，而疫情嚴重，今年北區國稅局推出多項在家報稅拿現金的好康活動，最高獎金有五萬元。

紀淑美指出，今年所得稅結算申報，北區國稅局為大家提供了高達獎金五萬元的手機報稅獎、還有在家報稅獎也是最高五萬元，還有麟洋配的簽名球拍跟智慧繳退稅獎，今年的總獎金高達一百多萬，總共有3000多個獎項，提醒民眾在報稅防疫、安心報稅中大獎。

汐止 疫情 社交距離

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