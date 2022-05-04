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體恤員警辛勞 汐止在地企業捐警政基金

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止在地四十多年的一間生技公司回饋地方，捐贈汐止警分局20萬元的警政基金，慰勞辛苦的員警。 圖／觀天下有線電視提供
汐止在地四十多年的一間生技公司回饋地方，捐贈汐止警分局20萬元的警政基金，慰勞辛苦的員警。 圖／觀天下有線電視提供

國內疫情持續升溫，汐止在地四十多年的一間生技公司回饋地方，有感於汐止警分局員警無畏疫情，始終在防疫工作的前線努力，維護治安交通，今(4)日捐贈汐止警分局20萬元的警政基金，慰勞辛苦的員警。

本土疫情升溫，5/4確診人數28000多人，再創新高，不過，辛苦的員警們依舊堅守崗位，維護地方的治安交通，汐止區福德三路一間在地四十多年企業，有感於汐止警分局的員警無畏疫情，始終在防疫工作的前線努力，特別捐贈防疫警政基金，希望能拋磚引玉，為汐止區治安、交通的優化盡一份心力。

生技公司董事長黃連福說，警察的工作是保護老百姓，對他們來說是一份非常危險的工作，尤其是疫情這段期間很多警察業務工作非常繁忙，公司只是小小意思表示對警察辛勞的支持跟鼓勵。

汐止警分局長林詮峰表示，非常感謝黃董事長對汐止分局工作的支持，相信有他的支持，分局會在整個轄區做更多的努力，讓民眾有更安居樂業的環境。

在地企業疫情期間特別捐贈警政基金20萬元，作為提供汐止警分局員警勤務辛勞的補給，分局長林詮峰除了表示感謝，也不忘慰勉同仁，雖然疫情現狀造成警力受到影響，但維護治安為民服務的動能不受限，將會以行動展現維護治安、交通的決心。

汐止 疫情

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