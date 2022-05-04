「蔥滿希望」療癒盆栽 平溪農會限定販售

台灣這兩年來壟罩在新冠肺炎疫情當中，想必很多人都覺得心裡悶壞了，平溪區農會推出今年最夯的療癒小物，「蔥滿希望」祈福包，珠蔥小盆栽DIY，讓你自己種珠蔥，小小一盆看起來很療癒，等到珠蔥冒出綠芽長大後還可以收成食用，即日起在平溪區農村社區小舖獨家販售。

將培養土放入花盆中並澆水讓土濕潤，將紅蔥頭有點脫落的外皮剝除，尖端朝上插入土壤裡約三分之一，留意株距以保留生長空間，一盆可以居家也可以放在辦公室的療癒小物就完成了，接下來只要每天保持土濕潤，一個月後即可採收，這是平溪區農會今年新推出的「蔥滿希望」祈福包，珠蔥小盆栽DIY，只在平溪農會的農村社區小舖獨家販售。

平溪區農會總幹事陳欽黎說，平溪的珠蔥遠近馳名，每年的活動也都推陳出新，今年新開發「蔥滿希望」祈福包，裡頭有培養土、紅蔥頭、還有小裝飾，要給上班族一個舒壓療癒的小物，也象徵業績能夠「一飛蔥天」，戀愛運提升「蔥滿幸福」。

實際操作這珠蔥盆栽，大概不到五分鐘就可以完成，接下來只要每天保持土的濕潤，約3至4天會冒出綠芽，3周至一個月後高度達15公分即可採收，有興趣的民眾，也可以向平溪區農會訂購，可以直接宅配到府。