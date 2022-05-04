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翡翠灣沙灘現鋼筋 新北市議員要求環保局改善

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區翡翠灣海灘退潮驚見鋼筋，新北市議員白珮茹要求環保局辦理會勘改善，藉以維護遊客的安全。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區翡翠灣海灘退潮驚見鋼筋，新北市議員白珮茹要求環保局辦理會勘改善，藉以維護遊客的安全。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區翡翠灣海灘退潮驚見鋼筋，還有衝浪客怕不知情泳客或玩水民眾可能會踢到受傷，特別以浮球做記號示警，為此新北市議員白珮茹在市政質詢上要求環保局辦理會勘改善，藉以維護遊客的安全。

新北市議員白珮茹在市政質詢中指出，萬里區翡翠灣沙灘是遊客的親水聖地，不過有衝浪客就發現，當海水退潮時，沙灘上就會有鏽蝕的鋼筋外露，相當危險，因此要求環保局盡快邀集相關單位解決問題，避免遊客碰觸而受傷。

其實這些鋼筋之所以在沙灘上，是之前國有財產署承租給民間業者，業者所設置的設施，但租約到期後，並未撤除加上長期海浪侵蝕所導致，現在漲潮時還不易看見，就有民眾刻意在鋼筋處綁上浮球，作為漲潮時的示警標示。

市議員白珮茹表示，如此漲潮看不見、退潮就出現的鋼筋，讓看似友善的親水環境危機四伏，除了要求環保局邀集國產署會勘處理鋼筋危機外，如何處理也應該有專家學者意見評估，藉以達到守護遊客安全與保護海洋環境的目標。

萬里 漲潮

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