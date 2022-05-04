瑞芳桐花小旅行最終場 四腳亭古砲台巡禮

瑞芳桐花季今年以桐花小旅行方式進行三梯次的深度導覽地方文化資產，最後一場次今(4)日舉行，雖然這幾天陰雨綿綿，但在當地里長的帶領下，遊客走訪四腳亭古砲台桐花秘境，探索市定古蹟的歷史，也讓遊客認為不虛此行。

四腳亭古砲台創建年代約在清朝光緒年間，西元1901至1924年間整建完成，完成後的四腳亭砲台，平面配置呈環狀線性配置，廣面朝向東北方，民國90年公告為市定古蹟，要進入古砲台，共有三處入口，其中一條就在台62甲線旁，在當地兩位吉安里里長謝永昌和吉慶里里長簡惠麗當起響導帶領下，邊走邊和遊客說明地方文化的歷史淵源，讓遊客印象深刻。

吉安里長謝永昌就說，即使天公不作美，前幾天的大雨已經把桐花打落得差不多，今日在砲台附近雖然無法看到五月飄雪的浪漫景象，但走訪四腳亭砲台步道，遊客拿著手機到處拍照，邊聽著解說，也是收穫很多，希望可以帶給遊客滿滿的回憶。