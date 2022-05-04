北市勞動局長特別費使用疑不當 北市議會成立調查小組

北市勞動局長陳信瑜特別費使用爆疑議，日前吵得沸沸揚揚，市議會民政委員會決議要求陳信瑜提供使用明細送交議會審閱，但陳信瑜拒絕。民委會召集人鍾沛君下午在大會提出要求，勞動局應在7天內提供特別費明細，並提案譴責陳信瑜藐視議會，另成立跨黨團調查小組進行調查。經議長陳錦祥裁示，成立專案調查小組，下周三政黨協商。

陳信瑜爭議連環爆，除涉及行政不中立替副市長黃珊珊助選，議員還踢爆質疑她特別費使用疑有不法，包括超額核銷丈夫先前成立的異象國際單據、慰勞同仁餐飲消費的發票地點在高雄，要求她提供特別費明細，但陳信瑜只提供

分類加總表，而非明細。

北市秘書長陳志銘則解釋，提供總表的做法是依循郝龍斌前市長時的索資慣例，但議會民政委員會上個月仍做出決議，要求市府一周內提供相關特別費使用明細，但已經過了兩周，陳信瑜和市府並未將資料送到議會。

鍾沛君下午提案，獲得藍綠議員支持。民進黨總召江志銘說，特別費索資不能沿用過去的慣例，柯文哲執政都快8年了，陳信瑜應該把支出明細攤在陽光下； 國民黨黨團書記長秦慧珠指出，市府拖到現在還不處理，以為拖下去，議員就沒意見？市府應尊重議會委員會的決議。

經過討論後，議長陳錦祥裁示，議會監督市府，對於議員索資應該提供。索資除了涉及機密和個資，市府都要給，並依鍾沛君要求，成立跨黨派專案小組，下周三進行協商。

另外，議員洪健益質疑，特別費明細算不算個資？個資應遮蔽？法務局長袁秀慧表示，個資是可直接識別特定個人，不會將整個明細認定是個資，若裡面的特定資料足供辨別個資，應盡量降低。

北市議會表示，過去議會也曾對市府爭議性案件組成專案小組調查，包括馬特拉賠償案、雙子星案等，下周三將政黨協商，依政黨比例選出調查委員和召集人，最後再將調查結果和建議事項，送交大會議決。