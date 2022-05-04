台中首對參選父子檔 里長林文仲選議員兒子接棒選里長

台中市東英里長林文仲今與兒子林詠興宣布，攜手參選市議員及里長，到目前為止是台中市首對父子檔議員、里長擬參選人。

52歲的林文仲原在百貨公司工作，13年前擔任成功國小家長會長，曾參選東英里長失利，再度參選當選兩屆8年。決定要更上層樓參選市議員，並說服27歲的兒子林詠興接棒參選東英里長。

林文仲說，擔任8年里長，不少里民和鄉親都反映，東南區的發展程度遠低，眾多表態參選市議員者，「老的太老、小的太小。」

他說，原台中市區20多年沒有無黨籍議員，他不願被黨意綁架，決定以無黨參選。他說提出的政見都是深入地方反映的議題，包括充實友善年長者的健身設施、停車空間。公園中也缺乏年輕人的運動設施和空間，不夠多元化，東區圖書資源不足，他爭取在東區設立科技圖書館。

台中市東南區議員選舉，目前國民黨有尋求連任的李中、羅廷瑋；前議員林霈涵。民進黨參加初選的有尋求連任的鄭功進，國光里長陳雅惠、何昆霖、吳正豪。民眾黨有林俊凱。