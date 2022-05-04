快訊

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

台中首對參選父子檔 里長林文仲選議員兒子接棒選里長

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市東區東英里長林文仲（右）宣布參選議員，他的兒子林詠興接棒選里長。圖／林文仲提供
台中市東區東英里長林文仲（右）宣布參選議員，他的兒子林詠興接棒選里長。圖／林文仲提供

台中市東英里長林文仲今與兒子林詠興宣布，攜手參選市議員及里長，到目前為止是台中市首對父子檔議員、里長擬參選人。

52歲的林文仲原在百貨公司工作，13年前擔任成功國小家長會長，曾參選東英里長失利，再度參選當選兩屆8年。決定要更上層樓參選市議員，並說服27歲的兒子林詠興接棒參選東英里長。

林文仲說，擔任8年里長，不少里民和鄉親都反映，東南區的發展程度遠低，眾多表態參選市議員者，「老的太老、小的太小。」

他說，原台中市區20多年沒有無黨籍議員，他不願被黨意綁架，決定以無黨參選。他說提出的政見都是深入地方反映的議題，包括充實友善年長者的健身設施、停車空間。公園中也缺乏年輕人的運動設施和空間，不夠多元化，東區圖書資源不足，他爭取在東區設立科技圖書館。

台中市東南區議員選舉，目前國民黨有尋求連任的李中、羅廷瑋；前議員林霈涵。民進黨參加初選的有尋求連任的鄭功進，國光里長陳雅惠、何昆霖、吳正豪。民眾黨有林俊凱。

2022大選

延伸閱讀

兩大副將輔佐莫蘭特 灰熊力戰難纏灰狼拚晉級

建國市場周遭道路拓寬 171格停車格卻消失

泰托姆變身主導團隊籃球 杜蘭特受壓迫陷入空前困境

76人與暴龍上演雙盾對決 哈登爆發與否至為關鍵

相關新聞

台中首對參選父子檔 里長林文仲選議員兒子接棒選里長

台中市東英里長林文仲今與兒子林詠興宣布，攜手參選市議員及里長，到目前為止是台中市首對父子檔議員、里長擬參選人。

車輛勿開入自行車道 北市社子大橋下裝科技執法抓違規

車輛違規駛入河濱公園的情形日益嚴重，北市水利處表示，目前先在社子大橋下自行車道的熱點區域，建置違規車牌辨識系統，即日起至...

推節能減碳 北市追加2預算補助企業和家戶汰換耗電產品

台北市政府今天表揚35家長期配合販售多項節能優惠產品的線上、線下通路商等廠商；副市長黃珊珊說，台北節能季是2050年達成...

停車費逾期繳納年罰49.5萬張 北市增3管道提醒

台北市政府每年開出約5000萬張路邊停車單，約49萬5000張的停車單會逾期遭開罰300元罰鍰。為避免民眾忘記繳款而受罰...

反對捷運萬大線轉彎 土城自救會新北地檢署拉布條陳情

反對捷運萬大路線轉彎，破壞土城區金城公園及土城國小，土城國小自救會及台灣樹黨今天前往新北地檢署拉布條陳情，並按鈴對雙市捷...

汛期來臨避免影響河川工程安全 新北水利局加強查核

新北市內許多河川正辦理相關工程，不過面對汛期來臨，新北水利局將加強查核工作，以確保河防安全。水利局表示，5月至11月為汛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。