桃園大棟山俯瞰大漢溪遠眺101觀光亮點多 爭取列特定區
桃園市觀光旅遊局今天在市政會議報告「大棟山風景特定區規劃案」，鄭文燦市長指出，龜山區大棟山涵蓋人文、自然、產業、景觀設施等4大觀光資源、2大遊憩系統、7大主題分區，有礦坑遺址與少見的冷泉，405高地還可遠眺大漢溪全景，市政府提出全區空間構想及區域計畫，預計今年完成資源說明書送交通部觀光局辦理等級評鑑。
鄭文燦說明，大棟山風景特定區規畫「大棟山林風光」、「龜崙人文敘事」2大遊憩系統，並細分為登高遠眺軸帶、山林休閒產業聚落、山林歷史遊憩區、磚窯遊憩帶、挑戰山岳遊憩區、人文敘事歷史軸、生態遊憩區等7大主題，區域內的三德煤礦遺構、兔坑冷泉及各式步道等豐富資源，規畫涵蓋觀旅局、經發局、文化局、交通局業務，大家一起推動；後續由觀旅局安排大棟山風景特定區計畫說明會，邀請龜山鄉親參與、整合意見。
觀旅局長楊勝評表示，設立市級風景特定區具有整體發展、爭取資源及打造品牌3大功能，以桃園的觀光亮點而言，大棟山風景特定區最受矚目之處，在於登高望遠的特性，可從405高地制高點遠眺石門水庫、台北101，是致力發展的亮點。
楊勝評指出，大棟山風景特定區總面積約為656.8公頃，4大資源在人文觀光資源方面，針對煤礦、磚窯及古戰場遺址活化空間，安排導覽解說及文化走讀，並針對主要宗教廟宇推廣深度旅遊。在自然觀光資源方面，區域內的兔坑冷泉（雲山酒廠）、龜山石、三角頂埔及石雲老樹，研擬降低開發保育環境，連結人與土地間的關係，並將輔導兔坑雲山酒廠轉型為觀光酒廠，提升冷泉酒品知名度；在產業設施觀光資源方面，將優化、串連登山步道，發展多元山岳遊憩旅遊。
觀旅局將分期、分區發展大棟山風景特定區計畫，楊勝評表示前期由公部門主導，帶領民間參與推動，因此除了提送大棟山風景特定區資源說明書供交通部觀光局辦理等級評鑑，並規畫後續短、中、長期的推動計畫，包含第1期2024至2026年規畫觀光動線，建置遊憩服務設施，第2期2027至2029年觀光行銷；第3期2030至2031年鼓勵民間發展觀光遊樂業；第4期預計在2032年後配合桃園捷運加強維護管理，完善大棟山風景特定區機能，帶動地方觀光產業發展。
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