桃園大棟山俯瞰大漢溪遠眺101觀光亮點多 爭取列特定區

桃園市觀光旅遊局今天在市政會議報告「大棟山風景特定區規劃案」，鄭文燦市長指出，龜山區大棟山涵蓋人文、自然、產業、景觀設施等4大觀光資源、2大遊憩系統、7大主題分區，有礦坑遺址與少見的冷泉，405高地還可遠眺大漢溪全景，市政府提出全區空間構想及區域計畫，預計今年完成資源說明書送交通部觀光局辦理等級評鑑。

鄭文燦說明，大棟山風景特定區規畫「大棟山林風光」、「龜崙人文敘事」2大遊憩系統，並細分為登高遠眺軸帶、山林休閒產業聚落、山林歷史遊憩區、磚窯遊憩帶、挑戰山岳遊憩區、人文敘事歷史軸、生態遊憩區等7大主題，區域內的三德煤礦遺構、兔坑冷泉及各式步道等豐富資源，規畫涵蓋觀旅局、經發局、文化局、交通局業務，大家一起推動；後續由觀旅局安排大棟山風景特定區計畫說明會，邀請龜山鄉親參與、整合意見。

觀旅局長楊勝評表示，設立市級風景特定區具有整體發展、爭取資源及打造品牌3大功能，以桃園的觀光亮點而言，大棟山風景特定區最受矚目之處，在於登高望遠的特性，可從405高地制高點遠眺石門水庫、台北101，是致力發展的亮點。

楊勝評指出，大棟山風景特定區總面積約為656.8公頃，4大資源在人文觀光資源方面，針對煤礦、磚窯及古戰場遺址活化空間，安排導覽解說及文化走讀，並針對主要宗教廟宇推廣深度旅遊。在自然觀光資源方面，區域內的兔坑冷泉（雲山酒廠）、龜山石、三角頂埔及石雲老樹，研擬降低開發保育環境，連結人與土地間的關係，並將輔導兔坑雲山酒廠轉型為觀光酒廠，提升冷泉酒品知名度；在產業設施觀光資源方面，將優化、串連登山步道，發展多元山岳遊憩旅遊。