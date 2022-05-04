快訊

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大棟山俯瞰大漢溪遠眺101觀光亮點多 爭取列特定區

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長要求大棟山風景特定區機會要辦說明會，納入地方意見。圖／新聞處提供
鄭文燦市長要求大棟山風景特定區機會要辦說明會，納入地方意見。圖／新聞處提供

桃園市觀光旅遊局今天在市政會議報告「大棟山風景特定區規劃案」，鄭文燦市長指出，龜山區大棟山涵蓋人文、自然、產業、景觀設施等4大觀光資源、2大遊憩系統、7大主題分區，有礦坑遺址與少見的冷泉，405高地還可遠眺大漢溪全景，市政府提出全區空間構想及區域計畫，預計今年完成資源說明書送交通部觀光局辦理等級評鑑。

鄭文燦說明，大棟山風景特定區規畫「大棟山林風光」、「龜崙人文敘事」2大遊憩系統，並細分為登高遠眺軸帶、山林休閒產業聚落、山林歷史遊憩區、磚窯遊憩帶、挑戰山岳遊憩區、人文敘事歷史軸、生態遊憩區等7大主題，區域內的三德煤礦遺構、兔坑冷泉及各式步道等豐富資源，規畫涵蓋觀旅局、經發局、文化局、交通局業務，大家一起推動；後續由觀旅局安排大棟山風景特定區計畫說明會，邀請龜山鄉親參與、整合意見。

觀旅局長楊勝評表示，設立市級風景特定區具有整體發展、爭取資源及打造品牌3大功能，以桃園的觀光亮點而言，大棟山風景特定區最受矚目之處，在於登高望遠的特性，可從405高地制高點遠眺石門水庫、台北101，是致力發展的亮點。

楊勝評指出，大棟山風景特定區總面積約為656.8公頃，4大資源在人文觀光資源方面，針對煤礦、磚窯及古戰場遺址活化空間，安排導覽解說及文化走讀，並針對主要宗教廟宇推廣深度旅遊。在自然觀光資源方面，區域內的兔坑冷泉（雲山酒廠）、龜山石、三角頂埔及石雲老樹，研擬降低開發保育環境，連結人與土地間的關係，並將輔導兔坑雲山酒廠轉型為觀光酒廠，提升冷泉酒品知名度；在產業設施觀光資源方面，將優化、串連登山步道，發展多元山岳遊憩旅遊。

觀旅局將分期、分區發展大棟山風景特定區計畫，楊勝評表示前期由公部門主導，帶領民間參與推動，因此除了提送大棟山風景特定區資源說明書供交通部觀光局辦理等級評鑑，並規畫後續短、中、長期的推動計畫，包含第1期2024至2026年規畫觀光動線，建置遊憩服務設施，第2期2027至2029年觀光行銷；第3期2030至2031年鼓勵民間發展觀光遊樂業；第4期預計在2032年後配合桃園捷運加強維護管理，完善大棟山風景特定區機能，帶動地方觀光產業發展。

大棟山風景區和新北交界，好天氣可以俯瞰大漢溪流域和台北101大樓。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
大棟山風景區和新北交界，好天氣可以俯瞰大漢溪流域和台北101大樓。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
大棟山有完善的步道上到制高點。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
大棟山有完善的步道上到制高點。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
觀旅局在市政會議報告大棟山風景特定區規畫案。圖／新聞處提供
觀旅局在市政會議報告大棟山風景特定區規畫案。圖／新聞處提供

冷泉 桃園 石門水庫

延伸閱讀

羅智強戶籍遷入桃園 綠委：國民黨不歡迎外來人很奇怪

稱獲9成藍營議員支持 呂玉玲：民進黨人選都不是我對手

羅智強遷戶籍到桃園 呂玉玲歡迎：我們是良性競爭

戶籍遷桃園辭議員？羅智強周五揭曉：會和蔡其昌不一樣

相關新聞

桃園大棟山俯瞰大漢溪遠眺101觀光亮點多 爭取列特定區

桃園市觀光旅遊局今天在市政會議報告「大棟山風景特定區規劃案」，鄭文燦市長指出，龜山區大棟山涵蓋人文、自然、產業、景觀設施...

車輛勿開入自行車道 北市社子大橋下裝科技執法抓違規

車輛違規駛入河濱公園的情形日益嚴重，北市水利處表示，目前先在社子大橋下自行車道的熱點區域，建置違規車牌辨識系統，即日起至...

推節能減碳 北市追加2預算補助企業和家戶汰換耗電產品

台北市政府今天表揚35家長期配合販售多項節能優惠產品的線上、線下通路商等廠商；副市長黃珊珊說，台北節能季是2050年達成...

停車費逾期繳納年罰49.5萬張 北市增3管道提醒

台北市政府每年開出約5000萬張路邊停車單，約49萬5000張的停車單會逾期遭開罰300元罰鍰。為避免民眾忘記繳款而受罰...

反對捷運萬大線轉彎 土城自救會新北地檢署拉布條陳情

反對捷運萬大路線轉彎，破壞土城區金城公園及土城國小，土城國小自救會及台灣樹黨今天前往新北地檢署拉布條陳情，並按鈴對雙市捷...

汛期來臨避免影響河川工程安全 新北水利局加強查核

新北市內許多河川正辦理相關工程，不過面對汛期來臨，新北水利局將加強查核工作，以確保河防安全。水利局表示，5月至11月為汛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。