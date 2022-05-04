車輛勿開入自行車道 北市社子大橋下裝科技執法抓違規

車輛違規駛入河濱公園的情形日益嚴重，北市水利處表示，目前先在社子大橋下自行車道的熱點區域，建置違規車牌辨識系統，即日起至5月15日為宣導期，16日正式啟用執法，若違規行使自行車道，將依法處600元到1200元罰鍰，未來也將視試辦成果逐漸增加設置區域。

台北市為自行車友善城市，河濱公園不只有各式運動場地、遊憩設施，還規劃全長約112公里的自行車專用道。水利處指出，許多民眾貪圖一時方便，違規將車輛駛入自行車道，嚴重影響自行車及行人安全，過去靠民眾檢具和巡察抓違規，水利處今起試辦智慧影像辨識系統，以改善違規亂象。

水利處表示，為了保障民眾休憩安全，經評估違規車輛駛入熱點區域，今年初於士林區社子大橋下自行車道設置違規車牌辨識系統，除了公務車外，將針對違規車輛以影像辨識技術自動照相，藉由高解析度監視器自動辨識違規車牌後，將交由北市交通警察大隊裁處，盼能有效遏止違規行為。

水利處說，社子大橋下自行車道目前均張貼明顯告示警示民眾，即日起至5月15日期間加強宣導，5月16日起正式啟用執法，未來將視試辦成果逐漸增加設置區域，請民眾遵守相關交通規範，切勿以身試法。