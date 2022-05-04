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聘副總經理遭質疑 北農：推薦人選熟悉農業

中央社 / 台北4日電

北市議員汪志冰指出，北農將開董事會討論聘任一名副總經理，質疑此人選無農業管理等背景。北農總經理翁震炘今天說，因業務繁多才聘副總經理，推薦人選熟悉農業等。

國民黨籍北市議員汪志冰發布新聞資料指出，台北農產運銷公司下午將召開董事會，並討論聘任一名月薪新台幣近10萬元副總經理人事案，此人選是37歲且是農委會秘書，質疑無農業經營管理等相關背景卻被推薦擔任北農副總經理。

汪志冰說，北農考量財務不佳等因素，讓副總經理職務懸缺多年，且過去都由資深經理接任，此次卻空降疑曾介入網軍風波的人選，這樣除影響基層士氣外，也無視專業及股東權益。

翁震炘接受媒體電話訪問時表示，他接任總經理約3年多，過程中未找副總經理，只有他處理相關事務，加上近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及推動市場改建等，相關會議由他包辦，所以需有人協助。

翁震炘指出，副總經理人選是由他推薦，因他考量相關工作無法分身乏術，加上後續批發市場改建完成後，需建立新法規等制度，業務忙不過來才需要協助。

他表示，依北農章程，一級主管跟副總經理的人選都要提到董事會討論，副總經理職缺有2至3名，每名職缺月薪9萬餘元，至於公司董事是否同意此人選，等董事會下午結束後才會知道。

北農 汪志冰 北市

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