與新北合作打造虛擬藝廊 還提供30位學生到XRSPACE研習

新北市教育局與元宇宙開拓者未來市公司(XRSPACE)合作，打造元宇宙虛擬藝廊，讓師生透過手機或平板進入虛擬世界。新北市長侯友宜今表示，透過虛擬整合實境，讓教育無所不在，已有逾700位教師使用、超過7000件作品在虛擬藝廊展示。此外，未來市將提供樟樹實中30位名額來研習一年，讓學生認識元宇宙產業趨勢。

侯友宜說，疫情讓全世界的生活及產業都產生變化，逐漸導向線上、遠距化。之前有人說透過元宇宙「可以讓侯友宜介紹侯友宜」，覺得這方式非常新穎，如今線上藝廊突破時間及空間限制，師生只需要30分鐘，即可建構3D校園元宇宙，結合虛擬形象，還能跨校、跨國即時語音交談。

未來市有限公司董事長周永明表示，元宇宙是未來生活及工作平台，GOXR是一個佈展看展不受限的免費虛擬創作平台，只要輸入「新北市元宇宙教育藝廊」，可即時到300多所學校的虛擬藝廊。

新北民安國小六年級學生林軒諒則現場帶領侯友宜，用平板打開APP進入藝廊，六年五班同學徐詩涵透過虛擬形象解說自己鐵絲人偶作品。民安國小美術教師蔡宗翰說，先前授課若想讓同學看同一幅畫，印出來大家傳來傳去，並沒有比虛擬藝廊的體驗好，且自己也做過實體展覽，不僅耗時耗力，受限場地效果不一定像虛擬這般好。