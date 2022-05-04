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推節能減碳 北市追加2預算補助企業和家戶汰換耗電產品
台北市政府今天表揚35家長期配合販售多項節能優惠產品的線上、線下通路商等廠商；副市長黃珊珊說，台北節能季是2050年達成淨零碳排的重要政策，北市今年訂出2030減碳25%的目標，也送節能減碳相關法案和預算到議會，將追加2億元協助工商業和家戶汰換電器用品等。
台北市政府產業發展局表示，北市節電量是六都第一，也是唯一節電量正成長的城市，今天舉辦「2022推廣節能產品績優特約夥伴大賞」活動，表揚35家線上線下通路商、製造商等特約夥伴，長期配合市府政策，提供多項節能優惠產品，帶動市民汰換選購，今年目標銷售量可達40萬件，減碳量約5萬噸，等同131座大安森林公園一年吸碳量。
黃珊珊說，台北市近六年節電量為六都之首，總用電量973.2億度，用電減少5.45億度，節電率3.3%，總減碳量28萬7771噸，約738座大安森林公園吸碳量，其中用電最大宗的服務業透過推行工商業節約能源四大節電措施，讓用電量減少9.89億度，節電率更高達9.97%，總減碳量達50萬6490噸，相當於1299座大安森林公園的吸碳量。
黃珊珊說，節能季是2050年台北達成淨零炭的重要政策，今年訂出北市2030年減碳計畫，也送了節能減碳相關法案和預算到議會，今年會追加2億元的預算，其中一部分是家戶節電，補助換節能家電，另一部分是工商業，希望能達成節能減碳目標。
產業局表示，根據特約廠商提供的節能銷售資料顯示，今年3至4月除濕機及烘或乾衣機的銷售量比去年同期成長高達3倍，推測是疫情期間民眾居家時間增長，又逢雨季，故大幅提升相關需求，而LED燈泡或燈具則是特約廠商普遍銷售數量最多的產品，以一般家戶使用狀況來說，LED燈具最大賣點為節電又耐用，汰換後可增長節電效益。
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