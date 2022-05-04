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停車費逾期繳納年罰49.5萬張 北市增3管道提醒

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
根據北市交通局統計，停管處每年開立的路邊停車單大約5000萬張，約有263萬、5.24％張單逾期未繳費。記者鍾維軒／攝影
根據北市交通局統計，停管處每年開立的路邊停車單大約5000萬張，約有263萬、5.24％張單逾期未繳費。記者鍾維軒／攝影

北市政府每年開出約5000萬張路邊停車單，約49萬5000張的停車單會逾期遭開罰300元罰鍰。為避免民眾忘記繳款而受罰，北市停管處再推出3種提醒管道，包括新增台北通APP推播提醒、簡訊通知及欠費路外夾單提醒或入場停車語音提示。

根據北市交通局統計，停管處每年開立的路邊停車單大約5000萬張，約有263萬、5.24％張單逾期未繳費，經平信、掛號催繳後，需加收工本費15元和50元，再不繳納者約49萬5000、0.99％張單，後續追繳300元罰鍰，仍不繳款者將強制執行，每年約9600位車主

為了提醒民眾按期繳費並節省催繳工本費支出，北市停管處推出3項提醒措施，包括「簡訊通知」，民眾只要上網登記車牌、電話等資料，在繳費逾期前2天就可以收到簡訊通知，提醒後有58%民眾如期繳費。

交通局於去年11月11日介接台北通APP，以每周主動推播方式提示繳費期限，通知讀取繳費率也有87%；最後則是停車欠費夾單提醒及停車場入場語音提示，對象為積欠停車費達300元以上且已寄掛號催繳之車主，由停車場管理員配合夾放欠費通知單，提示後被罰款比例從61.4%下降到57.2%。

不過目前繳款方式也相當多元，交通局指出，民眾可以上各業者官方網站或APP，向7家金融機構、3大電信公司或遠通ETC申請自動代扣繳，目前約有21.14%車主使用，就免提醒也不忘繳費。

另外，北市交通事件裁決所也和台北通APP合作，推播提醒交通違規未繳納罰鍰期限，不受搬遷限制，去年12月23日到今年4月20日期間，共推播14萬3134件未繳款，有7564件因為沒變更通訊地而無法收取交通違規罰單者，在推播後繳款。

其餘13萬5570件收到推播未繳款者，裁決所指出，不少車主其實是有收到紙本催繳通知，但根本不想繳納，或是有其他原因，所以即使看了簡訊或推播也沒有繳款。

北市 車主 台北通

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