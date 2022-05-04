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汛期來臨避免影響河川工程安全 新北水利局加強查核

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
三鶯線捷運系統計畫統包工程（機廠改道管涵及滯洪池聯外排水路出口工）案會同技師查核。圖／新北水利局提供
三鶯線捷運系統計畫統包工程（機廠改道管涵及滯洪池聯外排水路出口工）案會同技師查核。圖／新北水利局提供

新北市內許多河川正辦理相關工程，不過面對汛期來臨，新北水利局將加強查核工作，以確保河防安全。水利局表示，5月至11月為汛期，針對涉及開挖堤防的第一級查核工作將每月辦理2次，並於颱風工作不定期查核，除讓市民享受工程完工效益，也要確保河防安全無虞。

水利局說明，極端氣候影響下，常有短延時強降雨的情形，為確保河道內施工案件不影響人民生命財產安全，將依水利法及「新北市政府許可使用河川及排水地區管理維護作業要點」，規範河川區域內所有施工案，都必須接受水利局的施工督導及定期與不定期查核。

實地查核依施工方式分為三級，施工涉及開挖堤防屬第一級查核，施工無涉及開挖堤防屬第二級查核，平日的河川巡防屬第三級查核，依不同等級而訂有不同強度及頻率的查核工作。

水利局長宋德仁表示，依規定第一級查核工作在5月至11月汛期內，每月辦理1次，不過為加強安全性，超前部署將汛期查核頻率增加為每月2次，12月至隔年4月非汛期期間，每2個月辦理1次；第二級查核工作於汛期內每2個月辦理1次，並於4月及12月分別辦理防汛整備檢查及河川環境查核各1次，颱風期間則不定期查核。

水利局表示，總計新北去年度查核申請許可案件180次，今年度截至4月底為止，查核申請許可案件44次，將透過嚴格管控排除施工過程產生防汛缺口，把關河川安全。

水利局補充，新北市府肩負代管中央管河川（淡水河及磺溪2水系）、管理市管河川（19條）及市管區域排水（71條）之責任，而河川區域內受水利法管制，施工前需依法取得許可，除讓民眾享受工程完工後的效益，亦可確保河防安全無虞。

三鶯線捷運系統計畫統包工程（第3次變更）案會同技師查核。圖／新北水利局提供
三鶯線捷運系統計畫統包工程（第3次變更）案會同技師查核。圖／新北水利局提供
鐵路工程行車安全改善六年計畫（宜蘭線第三雙溪橋及新社橋改建工程）案會同技師查核。圖／新北水利局提供
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淡江大橋及其連絡道5K+000至7K+035新建工程案會同技師查核。圖／新北水利局提供
淡江大橋及其連絡道5K+000至7K+035新建工程案會同技師查核。圖／新北水利局提供

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