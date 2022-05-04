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三重碧華公園樟樹枯萎死亡 木雕師賦領角鴞新生
新北巿三重區碧華公園入口有株前已枯萎死亡的樟樹，為保留老樹意象，同時彰顯碧華公園特色，邀木雕藝師吳俊毅以布為主題設計製作，雕刻出台灣特有亞種領角鴞，在公園集勇街入口處建置一座生命之樹入口意象，重塑地方特色及增添公園景觀。
宜蘭國立傳統藝術中心駐園藝師吳俊毅，日前為碧華公園死亡樟樹量身製作，以樹根為基座，樹幹為牌匾。吳俊毅以陽刻手法雕出碧華公園四字。旁邊則利用樹幹及樹枝做成生命之樹，在樹幹中間挖洞種植鹿角蕨，周邊也種植多株的鹿角蕨，樹上布置2隻Q版領角鴞做為作品的主體。
其中1隻領角鴞以台灣麻布製作，呼應碧華公園以布為主題意象，同時也讓原本的枯木以充滿生命力的型態佇立公園內。新北市景觀處表示，透過枯木再生所製作的入口意象，可保留老樹在地情感，讓老樹繼續守護在公園入口，同時打造在地特色。
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