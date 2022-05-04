台南傳統路燈換LED燈 愈換愈暗怎麼回事

台南市政府為了節省電費，淘汰現有路燈，已有15萬盞汰換為LED燈，另9萬盞更換中，卻出現路燈太亮、愈換愈暗不同聲音，議員指LED燈聚光性較好，形成路燈處較亮，遠處幾乎全黑，擔心影響行駛安全。工務局表示，將分析各路段的照明需求，調整裝設的標準。

台南市有24萬盞路燈，其中15萬盞為水銀燈，其他9萬盞為鈉氣燈、日光燈，水銀燈部分已全數更換為LED燈，另其他路燈目前正更換，預計明年底完成汰換。

最近東區許多街道的路燈都換成晝色的LED燈，但民眾反映，改了LED燈後，路燈設置處很亮，但暗區幾乎全黑，指換裝前的路燈是黃燈，色澤較柔和，而且照射範圍較大，不會有暗區全黑的情形。市議員陳怡珍說，就有民眾反映，家前路燈換了LED燈後，因太亮睡不著。

市議員蔡筱薇說，LED路燈雖然較傳統路燈省電，但光效率沒有來得高，LED路燈聚光性較好，但照明範圍小很多，街道上可見全黑暗區，影響安全。她表示，在偏鄉或住戶少的道路上，可能會形成一亮一黑的路況，讓駕駛人眼睛疲勞，影響行車安全。她肯定市府汰換老舊水銀燈的政策，但也建議能提出應對方案。

市議員曾培雅說，最近許多民眾都反映，路燈愈換愈暗，以前走在路上，路面狀況都清楚可見，現在路燈與路燈間則出現黑暗處，變得不安全，希望能改善。市議員陳碧玉也說，路燈改成LED後，大馬路亮度還好，但街道內亮度不足，民眾多有埋怨。

工務局長蘇金安說，將現場勘查，分析各路段的照明需求，如須加設路燈就增加數量；另目前路燈亮度約90燭光，也將視情況調整，符合需求。也會研擬購置高壓鈉燈，希望解決照明不周全的情況。