快訊

單日五死個案有共通點 一表看長者打疫苗落後縣市有哪些

氣溫漸回升 吳德榮：周日又有鋒面各地注意雷雨

台南傳統路燈換LED燈 愈換愈暗怎麼回事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市工務局正進行全市路燈汰換，把傳統路燈換成LED燈，民眾反映愈換愈暗。圖／南市工務局提供
台南市工務局正進行全市路燈汰換，把傳統路燈換成LED燈，民眾反映愈換愈暗。圖／南市工務局提供

台南市政府為了節省電費，淘汰現有路燈，已有15萬盞汰換為LED燈，另9萬盞更換中，卻出現路燈太亮、愈換愈暗不同聲音，議員指LED燈聚光性較好，形成路燈處較亮，遠處幾乎全黑，擔心影響行駛安全。工務局表示，將分析各路段的照明需求，調整裝設的標準。

台南市有24萬盞路燈，其中15萬盞為水銀燈，其他9萬盞為鈉氣燈、日光燈，水銀燈部分已全數更換為LED燈，另其他路燈目前正更換，預計明年底完成汰換。

最近東區許多街道的路燈都換成晝色的LED燈，但民眾反映，改了LED燈後，路燈設置處很亮，但暗區幾乎全黑，指換裝前的路燈是黃燈，色澤較柔和，而且照射範圍較大，不會有暗區全黑的情形。市議員陳怡珍說，就有民眾反映，家前路燈換了LED燈後，因太亮睡不著。

市議員蔡筱薇說，LED路燈雖然較傳統路燈省電，但光效率沒有來得高，LED路燈聚光性較好，但照明範圍小很多，街道上可見全黑暗區，影響安全。她表示，在偏鄉或住戶少的道路上，可能會形成一亮一黑的路況，讓駕駛人眼睛疲勞，影響行車安全。她肯定市府汰換老舊水銀燈的政策，但也建議能提出應對方案。

市議員曾培雅說，最近許多民眾都反映，路燈愈換愈暗，以前走在路上，路面狀況都清楚可見，現在路燈與路燈間則出現黑暗處，變得不安全，希望能改善。市議員陳碧玉也說，路燈改成LED後，大馬路亮度還好，但街道內亮度不足，民眾多有埋怨。

工務局長蘇金安說，將現場勘查，分析各路段的照明需求，如須加設路燈就增加數量；另目前路燈亮度約90燭光，也將視情況調整，符合需求。也會研擬購置高壓鈉燈，希望解決照明不周全的情況。

台南 省電 偏鄉

延伸閱讀

台南凱旋路拓寬不敵缺工、物料上漲 連續流標

高雄發弱勢免費快篩南市議員也請命 巿府：有其他規畫

快篩試劑買不到！ 南市衛局：貨源逐漸充足

文資審查又延後 市定古蹟台南西市場攤商嘆：何時回歸

相關新聞

台北塞車苦 幹道壅塞6年增1.1倍

台北市塞車愈來愈嚴重，議員調閱資料發現，台北市2016年34條主要幹道尖峰的壅塞度約0.46，去年已升至0.54；甚至尖...

台南傳統路燈換LED燈 愈換愈暗怎麼回事

台南市政府為了節省電費，淘汰現有路燈，已有15萬盞汰換為LED燈，另9萬盞更換中，卻出現路燈太亮、愈換愈暗不同聲音，議員...

全台最貴社宅在新北？10坪2.8萬

「全台最貴社宅在新北」，三重有間包租代管社宅10.6坪就要2萬8000元，單坪價格比台北明倫社宅還高出數倍，市議員李倩萍...

唐氏症基金會助弱勢 募捐母親節禮盒

母親節將至，中華民國唐氏症基金會將募集2千餘份母親節禮盒，要捐贈給弱勢家庭。不過唐氏症基金會指出，因疫情與原物料上漲的雙...

新北議員質疑娛樂稅 促逐年調降歸零

娛樂稅在台灣行之有年，多數民眾不斷付稅卻始終不知情。新北市議員葉元之昨天質詢指出，娛樂稅是台灣發展過程中訂定的稅目，如今...

新北使用循環杯 已逾9.5萬杯次

疫情時代外送外帶需求大增，產生大量一次性的餐具回收物，重創環境。新北市議員江怡臻表示，一次性紙容器的使用率多出1成，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。