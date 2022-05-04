新北三蘆電所爆完換永和？ 秀朗路巨聲後停電嚇壞民眾
永和秀朗路在晚間傳出巨大聲響，隨後許多住戶都停電，嚇壞不少民眾，引發在地居民討論。新北警察局永和分局強調，已有台電搶修人員在場維修；台電系統則表示，停電原因為線路設備故障，已經加緊搶修，預計凌晨1時58分可以復電。
新北市三重及蘆洲地區在晚間9時許發生停電事件，沒想到時間才沒過多久，同屬新北的永和也在晚間11時左右發生巨大爆炸聲響，並於隨後停電，引發不少在地居民在網路社團討論，但目前影響戶數尚無法確定。
據「我是永和人」臉書社團討論動態指出，民眾在秀朗路二段148巷聽到爆炸聲，隨後還伴隨短暫電弧聲，一開始還以為是有人半夜放鞭炮，後來才發現是電箱爆炸，隨後有民眾目擊消防車前往，由於時間接近深夜，聲音又特別大，不少民眾受到驚嚇。
永和分局回應，請永和居民莫過驚慌，經查為電桿不明原因故障引起，且現場已有台電搶修人員在場維修，敬請永和居民再耐心等候。據台電停電查詢系統說明，台電已於晚間10時57分接獲民眾通報停電，現場正搶修中，停電原因為線路設備故障，為儘量縮短停電影響時間，除加快派員搶修，也逐步縮小停電範圍，搶修過程陸續恢復局部區間供電，預計在今凌晨1時58分可以完成復電。
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