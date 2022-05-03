蘆洲變電所設備疑爆炸 三重、蘆洲5099戶停電

新北市三重及蘆洲地區今晚9時許發生停電事件，約5099戶停電，許多民眾在網路上抱怨，還有人聽到爆炸聲響。台電表示，主因是蘆洲變電所配電設備故障導致饋線跳脫，目前已派員前往現場進行搶修，預計晚間11時許能夠復電。

有網友在臉書發文指出，他在晚間聽到「碰」的超大聲響，接下來就發生停電事件，猜到應該又是電箱爆炸了。

有網友則表示，還好現在天氣不熱，但如果接下來夏天又發生停電事件，連冷氣都不能開，真的不敢想像日子會有多痛苦，希望中央認真解決缺電問題。

台電表示，蘆洲變電所故障導致新北市三重區、蘆洲區集賢路、復興路、重陽街、永安北路二段、碧華街、集智街、集英路、集勇街、集仁街、仁華街、仁安街、五華街、三賢街、三德街、三信路、三信街、仁政街、溪尾街、環河北路三段、環河北路二段、富貴街、河邊北街、仁義街、自強路五段、進安街等路段都有停電情形。