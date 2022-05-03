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北市家禽批發市場5月增加4天休市加強清消

中央社 / 台北3日電

本土疫情升溫，台北市市場處今天表示，家禽批發市場5月原本休市5天，因應防疫需求加上環南市場休市，家禽批發市場從明天起增加4天休市日，休市日將加強環境清消。

台北市市場處發布新聞資料指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，因應中央流行疫情指揮中心呼籲民眾減少集會，因此調整市場營運時間，家禽批發市場原本5月訂於9日（週一）、16日（週一）、19日（週四）、23日（週一）、30日（週一）休市。

市場處表示，因應防疫需求，家禽批發市場休市日增加4日（週三）、5日（週四）、12日（週四）、26日（週四），家禽批發市場在5月休市共9天期間，將加強環境清潔消毒。

市場處副處長高群荐接受中央社記者電話訪問時說，前往家禽批發市場消費的以環南市場攤販佔多數，環南市場在昨天公布增加3天休市日，經過上午防疫會議後決定，也規劃增加家禽批發市場休市日，因已告知攤商，基本上不會影響相關交易狀況。

他表示，將要求相關批發市場持續加強防疫措施，做好徹底消毒，確保場域安全，此外，因應疫情升溫，會持續督導台北畜產運銷公司落實戴口罩、量體溫、員工及從業人員健康狀況監測等防疫措施，疫情期間也會定期全場消毒，確保員工及從業人員健康安全。

疫情 環南市場 北市

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