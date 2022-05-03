快訊

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層下令比照「館長案」偵辦

台南中崙工業區傍晚突停電 台電PO松鼠焦屍照證明

解居隔數爆增 汐止公所設快篩劑發放處

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
讓居隔民眾能更快的拿到快篩試劑，汐止區公所也在側門設置居家隔離者領取快篩劑及居隔書發放處。 圖／觀天下有線電視提供
讓居隔民眾能更快的拿到快篩試劑，汐止區公所也在側門設置居家隔離者領取快篩劑及居隔書發放處。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情升溫，確診人數破兩萬，只是在居家隔離3+4新政策上路後，居隔民眾要解隔離用的快篩劑，衛生單位忙翻了，根本來不及提供，如何讓居隔民眾能更快的拿到快篩試劑，今(3)日汐止區公所也在側門設置居家隔離者領取快篩劑及居隔書發放處。

汐止區長陳健民表示，居家隔離者依規定是要在家裡面3+4待滿七天，第四天如果快篩陰就可以必要的出門去買一些物資或是上班，當然還是建議這七天能夠少出門，這星期開始，為了因應居隔者有快篩試劑的需求，公所也協助衛生所發放，發放地點在汐止區公所的側門，快篩試劑大人是發三支，學校的部分，如果學校要做停課的，學校也發給小朋友兩支。

陳健民指出，在公所領取的部分，如果民眾要來領的話，要帶身分證或是健保卡可以證明自己身份的證件，另外，收到的居隔通知書也請一起帶過來，截圖或是檔案都可以。至於代領的部分也一樣，要取得親朋好友身分證或健保卡。

民眾說，學校停課，因為有其他家長先來領了，所以，才知道原來也能到公所領取快篩劑，但是現在真的有點混亂，同一個學校上課的學生，一個已經有，但另一個沒有，系統資料已經很混亂了，等會還要再到衛生所去，因為明明同班同學，但一個有資料，另一個卻沒有。

也有民眾說，有接到通知，因為聽人說來公所領比較快就過來了，之前因為沒想到會被居隔所以沒去買快篩試劑，收到通知趕快來領取。

快篩 居家隔離 汐止

延伸閱讀

台南學校教職員工生居隔快篩試劑 5月6日起在校領取

北農確診240人 今起一周內快篩陰性才能入場

各機關採購快篩價格落差大！台電中火高價購入 藍批亂花錢

北北基桃疫情升溫快篩劑難買 鄭文燦籲中央增鋪售量能

相關新聞

快篩劑缺貨被里民罵翻 里長要侯友宜戳破陳時中謊言

新北今啟動年度行動治理座談，有里長在會上向新北市長侯友宜抱怨，現在民眾天天打電話跟里長要快篩劑，里長還因此被罵，政府還敢...

北市YouBike2.0當機3小時 交通局：晚間已恢復

台北市YouBike2.0下午3時許部分站點系統異常，無法借車但可還車，交通局晚間近7時表示，微笑單車廠商修復系統後，已...

汐平公路有猴群出沒 里長籲和平共處

平溪區的汐平公路上，可以看到野生獼猴就在路上走來走去，不少遊客喜出望外，當地居民來說早已見怪不怪，對此，平溪里長林慶賢也呼籲行經此路段的民眾和牠們和平共處，可以放慢行車速度，也許會有機會看到牠們可愛的模樣。

關愛偏鄉獨老 玉山菊元協會物資送到家

趁著母親節前夕，今(3)日玉山菊元協會創辦人承澐老師會同區公所及里長，一同到瑞芳區內獨居長者家中訪視，帶著母親節蛋糕及民生物資營養品陪伴獨居女性長輩過母親節，長輩們收到祝福都很感謝，臉上也是藏不住笑意。

快篩劑難買 萬里里長媒合企業捐贈試劑

快篩試劑實名制上路，民眾一劑難求，為此萬里里長王傑倫找科技公司幫忙，媒合捐出100劑要給萬里的民眾，里長王傑倫貼心找來衛生所教導正確使用快篩試劑方式，萬里區長粘雪琴也呼籲民眾沒有足跡重疊、沒有症狀不要使用，避免浪費醫療資源。

東北角唯一快篩站 瑞芳礦工醫院提供服務

本土疫情升溫，新北市瑞芳區確診個案也已經突破八百多例，經市議員林裔綺協助居中協調，東北角地區唯一個一處採檢站就設在瑞芳礦工醫院，自五月起正式服務，大眾如有症狀請先在加自行快篩，快篩成陽性者才能到礦工醫院的篩檢站做PCR採檢，將資源留給最有迫切需求的民眾。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。