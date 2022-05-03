解居隔數爆增 汐止公所設快篩劑發放處

本土疫情升溫，確診人數破兩萬，只是在居家隔離3+4新政策上路後，居隔民眾要解隔離用的快篩劑，衛生單位忙翻了，根本來不及提供，如何讓居隔民眾能更快的拿到快篩試劑，今(3)日汐止區公所也在側門設置居家隔離者領取快篩劑及居隔書發放處。

汐止區長陳健民表示，居家隔離者依規定是要在家裡面3+4待滿七天，第四天如果快篩陰就可以必要的出門去買一些物資或是上班，當然還是建議這七天能夠少出門，這星期開始，為了因應居隔者有快篩試劑的需求，公所也協助衛生所發放，發放地點在汐止區公所的側門，快篩試劑大人是發三支，學校的部分，如果學校要做停課的，學校也發給小朋友兩支。

陳健民指出，在公所領取的部分，如果民眾要來領的話，要帶身分證或是健保卡可以證明自己身份的證件，另外，收到的居隔通知書也請一起帶過來，截圖或是檔案都可以。至於代領的部分也一樣，要取得親朋好友身分證或健保卡。

民眾說，學校停課，因為有其他家長先來領了，所以，才知道原來也能到公所領取快篩劑，但是現在真的有點混亂，同一個學校上課的學生，一個已經有，但另一個沒有，系統資料已經很混亂了，等會還要再到衛生所去，因為明明同班同學，但一個有資料，另一個卻沒有。

也有民眾說，有接到通知，因為聽人說來公所領比較快就過來了，之前因為沒想到會被居隔所以沒去買快篩試劑，收到通知趕快來領取。