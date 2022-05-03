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選舉將近規畫下一步？ 新北年度行動治理永和開跑

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
111年度新北市府行動治理今從永和開始正式開跑，市長侯友宜今率市府團隊至永和國父紀念館與里長們面對面座談。記者李成蔭／攝影
111年度新北市府行動治理今從永和開始正式開跑，市長侯友宜今率市府團隊至永和國父紀念館與里長們面對面座談。記者李成蔭／攝影

111年度新北市府行動治理今從永和開始正式開跑，市長侯友宜今率市府團隊至永和國父紀念館與里長們面對面座談，傾聽在地聲音，並瞭解公所防疫工作情形。新北市長侯友宜表示，基層大小事透過行動治理可以做得更好，而他下一步除把防疫做好，也要利用最後一年把當初承諾的政見全力完成。

侯友宜說明，他每年都會跟新北1032位里長舉行行動治理座談會，今年從五月開始一區一區辦理，了解基層第一線打拚里長們的難解問題。行動治理模式自108年啟動至今，已辦理137場座談會，里長們總共反映2475案，已經解決2283案，感謝里長反映地方大小事，讓市府把市政做得更好。

永和區長陳怡君簡報3年來永和施政成果，包含推動永和為藝文重鎮，並增設公共托育托老中心、青年住宅、營造失智友善社區、開設新北市規模最大的市民成長班等，另外也打通多所中小學綠色通學廊道，以及多處瓶頸道路等。

防汛治水部分，除完成福和國中周邊透保水改善、雨水下水道二期幹線、警光街排水改善、國光路49 巷抽水機增設等工程，林森地下道也成首座廢棄並轉型滯洪池設施，未來還有中山永平、中正秀朗、竹林中興等3座，增加防洪量能。

會中里長也提出多項新提案，包括污水下水道施作、竹林福和地下道封存轉型滯洪池、電桿地下化、停車場興建、黑板樹移植等。水利局初步研議，竹林福和地下道改為保水區，可增加滯洪空間、減低福和路雨水下水道系統下游排水壓力，本月就將辦理試封閉作業。

民政局長柯慶忠表示，108年至110年度永和區行動治理共計列管案件81案，已解列79案，解列率達98%，今日會中未提及的案件，里長們會後仍可提供書面資料，由公所彙整後送市府相關單位研議，並快速做成回應。

另外，選舉將近，外界關注侯友宜動態。他回應，現在最重要的下一步就是把防疫做好，還有最後一年該兌現的政績，就全力以赴衝刺，把還未完成的市政工作趕快做好，並持續拚防疫、守住市民健康，讓市政建設順利。

111年度新北市府行動治理今從永和開始正式開跑，市長侯友宜今率市府團隊至永和國父紀念館與里長們面對面座談。記者李成蔭／攝影
111年度新北市府行動治理今從永和開始正式開跑，市長侯友宜今率市府團隊至永和國父紀念館與里長們面對面座談。記者李成蔭／攝影

侯友宜

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