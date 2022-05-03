外送成常態 議員籲市府多使用「循環杯」

疫情時代外送、外帶需求大增，卻產生許多一次性的餐具回收物，重創環境。新北市議員江怡臻今日在議會質詢時表示，一次性紙容器的使用率較之前高出一成，市府應積極推動循環經濟政策，讓民眾熟悉減塑。新北市環保局長程大維回應，他們會在科學園區推動使用「循環杯」，也會鼓勵業者外送別用一次性紙箱。

江怡臻指出，外送平台用戶數突破百萬，許多民眾每天三餐靠外送。像台中、台南環保局跟民間業者共同推出循環杯，台北市多間麥當勞速食店也設置了循環杯服務站，成效不錯。

江怡臻解釋，循環杯就是使用可重複使用的容器來取代一次性餐具，採用公共自行車的概念，在商圈或大規模社區設置循環杯借還據點，甲地租乙地還，同時規範清洗、運送等詳細規範。

江怡臻指出，市府可借鏡台中、台南經驗，在生活緊密度較高的地方試辦循環杯政策，努力推動環境永續，在疫情減緩之後就可以上路，像北大特區就是一個適合的地點。

江怡臻也說，根據綠色和平組織的研究，地方政府在永續發展的推動上扮演重要的角色，有了政府主動規劃及推動，店家跟民間業者的接受度會更高，民眾也會更積極配合。

環保局程大維則表示，目前循環杯的推動，主要是在路跑活動上，會主動把紙杯替換成循環杯，他們也鼓勵便利超商業者讓民眾買咖啡時改用循環杯，另在連結性較強的科學園區，也會努力推動。而針對外送平台的減塑，市府會鼓勵業者到量販店外送時，不再用一次性紙箱，而是改用ubox循環包，民眾之後可以拿回店家重複使用。