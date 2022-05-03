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東北角唯一快篩站 瑞芳礦工醫院提供服務

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
東北角地區唯一個一處採檢站就設在瑞芳礦工醫院，自五月起正式服務。 圖／觀天下有線電視提供
東北角地區唯一個一處採檢站就設在瑞芳礦工醫院，自五月起正式服務。 圖／觀天下有線電視提供

本土疫情升溫，新北市瑞芳區確診個案也已經突破八百多例，經市議員林裔綺協助居中協調，東北角地區唯一個一處採檢站就設在瑞芳礦工醫院，自五月起正式服務，大眾如有症狀請先在加自行快篩，快篩成陽性者才能到礦工醫院的篩檢站做PCR採檢，將資源留給最有迫切需求的民眾。

隨著本土疫情升溫，各地區確診人數也飆升，就連東北角地區，瑞芳，平溪，雙溪，貢寮確診人數也即將破千，學校，公家機關都陸續有確診個案，確診率相當高，這也讓不少民眾搶著往篩檢站去做PCR採檢，但是東北角民眾尤其多以長者與小孩居多，之前最近也要到基隆才有篩檢站，舟車勞頓也增加風險。

新北市議員林裔綺說，這段時間接獲很多民眾陳情，東北角地區雖然是較偏遠地區，但卻連一處篩檢站都沒有，讓很多人都要往基隆的篩檢站去排隊，也增加風險，對此，也和衛生局及瑞芳礦工醫院協調，由瑞芳礦工醫院專責負責東北角地區的PCR篩檢站，目前開放時間為周一到周五上午11點至12點，下午三點半到四點半，周六及周日目前還在協調當中，希望民眾可以多加利用，但也請體諒醫護人員的辛苦，多以鼓勵代替責罵。

龍川里長賴鴻春也說，東北角地區好不容易有一處篩檢站，很感謝議員林裔綺協助居中協調，但因為瑞芳礦工醫院周邊道路狹小，也請民眾不要隨意停車，造成交通阻塞。

篩檢站 瑞芳

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