快篩劑難買 萬里里長媒合企業捐贈試劑

快篩試劑實名制上路，民眾一劑難求，為此萬里里長王傑倫找科技公司幫忙，媒合捐出100劑要給萬里的民眾，里長王傑倫貼心找來衛生所教導正確使用快篩試劑方式，萬里區長粘雪琴也呼籲民眾沒有足跡重疊、沒有症狀不要使用，避免浪費醫療資源。

萬里里長王傑倫說，相當感謝紘通科技闕董事長捐贈100劑快篩試劑，民眾一劑難求相當擔憂，因此也不限里別來發放，希望能夠讓需要的民眾都可以取得，而發放試劑現場還找來衛生所主任教民眾如何正確使用快篩試劑，以及發現快篩陽性該如何處理，因為最重要的就是要帶給民眾正確的快篩試劑使用方法，以及正確面對疫情的態度。

萬里區長粘雪琴也到發放現場關心，並且呼籲民眾，快篩試劑資源珍貴，呼籲民眾用在刀口上，民眾在兩種情況下使用，第一是當有相關呼吸道症狀出現時，第二是下載台灣社交距離app，發現有與確診者足跡重疊時，再行快篩，避免不必要的醫療資源浪費。