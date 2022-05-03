快訊

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層下令比照「館長案」偵辦

台南中崙工業區傍晚突停電 台電PO松鼠焦屍照證明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快篩劑難買 萬里里長媒合企業捐贈試劑

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里里長王傑倫找科技公司幫忙，媒合捐出100劑要給萬里的民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里里長王傑倫找科技公司幫忙，媒合捐出100劑要給萬里的民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

快篩試劑實名制上路，民眾一劑難求，為此萬里里長王傑倫找科技公司幫忙，媒合捐出100劑要給萬里的民眾，里長王傑倫貼心找來衛生所教導正確使用快篩試劑方式，萬里區長粘雪琴也呼籲民眾沒有足跡重疊、沒有症狀不要使用，避免浪費醫療資源。

萬里里長王傑倫說，相當感謝紘通科技闕董事長捐贈100劑快篩試劑，民眾一劑難求相當擔憂，因此也不限里別來發放，希望能夠讓需要的民眾都可以取得，而發放試劑現場還找來衛生所主任教民眾如何正確使用快篩試劑，以及發現快篩陽性該如何處理，因為最重要的就是要帶給民眾正確的快篩試劑使用方法，以及正確面對疫情的態度。

萬里區長粘雪琴也到發放現場關心，並且呼籲民眾，快篩試劑資源珍貴，呼籲民眾用在刀口上，民眾在兩種情況下使用，第一是當有相關呼吸道症狀出現時，第二是下載台灣社交距離app，發現有與確診者足跡重疊時，再行快篩，避免不必要的醫療資源浪費。

快篩 萬里 衛生所

延伸閱讀

台南學校教職員工生居隔快篩試劑 5月6日起在校領取

北農確診240人 今起一周內快篩陰性才能入場

撼訊轉投資百歐生醫 居家型唾液快篩試劑送件食藥署

各機關採購快篩價格落差大！台電中火高價購入 藍批亂花錢

相關新聞

蘆洲變電所設備疑爆炸 三重、蘆洲5099戶停電

新北市三重及蘆洲地區今晚9時許發生停電事件，約5099戶停電，許多民眾在網路上抱怨，還有人聽到爆炸聲響。台電表示，主因是...

快篩劑缺貨被里民罵翻 里長要侯友宜戳破陳時中謊言

新北今啟動年度行動治理座談，有里長在會上向新北市長侯友宜抱怨，現在民眾天天打電話跟里長要快篩劑，里長還因此被罵，政府還敢...

北市YouBike2.0當機3小時 交通局：晚間已恢復

台北市YouBike2.0下午3時許部分站點系統異常，無法借車但可還車，交通局晚間近7時表示，微笑單車廠商修復系統後，已...

汐平公路有猴群出沒 里長籲和平共處

平溪區的汐平公路上，可以看到野生獼猴就在路上走來走去，不少遊客喜出望外，當地居民來說早已見怪不怪，對此，平溪里長林慶賢也呼籲行經此路段的民眾和牠們和平共處，可以放慢行車速度，也許會有機會看到牠們可愛的模樣。

關愛偏鄉獨老 玉山菊元協會物資送到家

趁著母親節前夕，今(3)日玉山菊元協會創辦人承澐老師會同區公所及里長，一同到瑞芳區內獨居長者家中訪視，帶著母親節蛋糕及民生物資營養品陪伴獨居女性長輩過母親節，長輩們收到祝福都很感謝，臉上也是藏不住笑意。

快篩劑難買 萬里里長媒合企業捐贈試劑

快篩試劑實名制上路，民眾一劑難求，為此萬里里長王傑倫找科技公司幫忙，媒合捐出100劑要給萬里的民眾，里長王傑倫貼心找來衛生所教導正確使用快篩試劑方式，萬里區長粘雪琴也呼籲民眾沒有足跡重疊、沒有症狀不要使用，避免浪費醫療資源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。