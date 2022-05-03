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關愛偏鄉獨老 玉山菊元協會物資送到家

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導

趁著母親節前夕，今(3)日玉山菊元協會創辦人承澐老師會同區公所及里長，一同到瑞芳區內獨居長者家中訪視，帶著母親節蛋糕及民生物資營養品陪伴獨居女性長輩過母親節，長輩們收到祝福都很感謝，臉上也是藏不住笑意。

玉山菊元協會創辦人承澐老師兩個星期前在開往偏鄉陪伴關懷據點長輩的路上，想到獨居長輩非常不捨，於是以老年人口最多的新北瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區等區域，總共約500位獨老，希望能帶著母親節蛋糕及民生物資營養品陪伴獨居女性長輩過母親節。

今(3)日上午送母親節蛋糕及營養品物資到瑞芳逐一親送，平時獨居的長輩看到有承澐老師和公所和里長等人到家裡，瞬間熱鬧不少，長輩也很開心，承澐老師更是親切的和長輩噓寒問暖，心裡感動也瞬間紅了眼眶。

承澐老師表示，新北市侯友宜市長、社會局張錦麗局長非常關心獨居長輩，因此延續去年的五福獨老專案，讓公益社團參與服務關懷獨居長輩；特別感恩公所同仁，大家忙著防疫工作不可開交，依然全力協助溝通聯繫關懷每一位獨居長輩，感謝所有支持贊助響應的企業、善心人士。

獨居 母親節 瑞芳

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