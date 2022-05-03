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汐平公路有猴群出沒 里長籲和平共處

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區的汐平公路上，可以看到野生獼猴就在路上走來走去，里長林慶賢也呼籲民眾和牠們和平共處。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區的汐平公路上，可以看到野生獼猴就在路上走來走去，里長林慶賢也呼籲民眾和牠們和平共處。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區的汐平公路上，可以看到野生獼猴就在路上走來走去，不少遊客喜出望外，當地居民來說早已見怪不怪，對此，平溪里長林慶賢也呼籲行經此路段的民眾和牠們和平共處，可以放慢行車速度，也許會有機會看到牠們可愛的模樣。

躲在樹梢上，隱隱約約可以看到有動物在上面，鏡頭拉近一看，原來是隻小獼猴，正在覓食，大概是餓壞了，就猛吃樹葉，模樣相當可愛，另外在道路的駁坎也有大獼候帶領小獼猴，不止一兩隻，都是成群結隊的，這裡是汐平路靠近平溪的路段，地方說這群猴子早已存在已久，已經和他們和平共處。

近來平溪的山區道路上，可以看到野生獼猴就在路上走來走去，不少遊客喜出望外，但對於當地居民來說早已見怪不怪，因為這些猴群在這裡生活已久，有時還會因為要覓食而破壞當地的農作物，讓當地居民是又愛又恨，如果需要覓食才會到道路上走走晃晃，也形成這幅可愛的畫面。

平溪里長林慶賢說，長年下來一直都有猴群出沒，而現在猴子出沒的地方，似乎離我們越來越近，也不怕人，只是隨處找食物吃，搞亂了地方，似乎也頗令人困擾，當然，還是難免有好奇心，想看猴子成群出沒，到汐平路走走，也許有機會碰到，但行車得放慢速度，以免不小心撞到他們。

平溪 猴子

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