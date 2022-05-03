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北市口服藥議員疑不足 衛生局稱「夠啦，陳時中說夠」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
議員王世堅追問衛生局長黃世傑目前北市的Covid-19口服藥是否足夠？黃世傑回應「夠啦，陳時中說夠」，王反問「那你就是逆柯P？」，黃說「我也順柯P」。王世堅質疑陳、柯2人根本沒有交集，相當矛盾；黃世傑最後表示「他們都為我們國家疫情努力」。記者鍾維軒／攝影
議員王世堅追問衛生局長黃世傑目前北市的Covid-19口服藥是否足夠？黃世傑回應「夠啦，陳時中說夠」，王反問「那你就是逆柯P？」，黃說「我也順柯P」。王世堅質疑陳、柯2人根本沒有交集，相當矛盾；黃世傑最後表示「他們都為我們國家疫情努力」。記者鍾維軒／攝影

北市提供重症病患的Covid-19的口服藥物，目前只有1979份，議員王世堅就認為，口服藥物不夠，應該要向中央爭取。衛生局長黃世傑則回應「夠啦，陳時中說夠」，王反問「你是逆時中還順時中？」，黃說「我順時中」，王又再問「那就是逆柯P囉？」，黃也說「順柯P」，王相當不解地說，2人根本沒有交集相當矛盾，黃則說「他們都為國家疫情努力」。

王世堅今天質詢時，向黃世傑表示「你學生柯文哲雖然有很多不乖的地方，我對他很嚴苛，但他在疫情過程有些表現做為說法是對的」，認同台北市長柯文哲說的「先快篩陽性PCR」、「輕、中症一律先給三天份藥」、「徵用大型旅館飯店做集中檢疫隔離，降低醫院負載，留給重症使用」。

不過王世堅發現，北市目前累計近3萬人確診，但是給重症的口服藥物只有不到2000份，但是國外研究，口服藥其實給輕症和中症者使用最適合，北市應該要改變政策，中央也會跟上，適時的給藥材不會讓時間蹉跎患者生命。

黃世傑說，中央有規定用藥方式，本身也有副作用，要讓適合的病人使用，所以藥品是足夠的，且藥物有使用限制，和「克流感」不同，有針對COvid-19的症狀。

王世堅追問「你認為藥品夠嗎？」，黃世傑回應「夠啦，陳時中說夠」；王世堅再問「那是陳時中說的，你順時中還逆時中？」，黃說「我順時中」；王反問「那你就是逆柯P囉？」，黃說「我也順柯P」。王世堅質疑「你也順柯P？但2人沒有交集」，黃世傑最後表示「他們都為我們國家疫情努力」。

王世堅 北市 柯文哲

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