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娛樂稅不合時宜？ 葉元之要求調降至0元

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
葉元之（右）要求市府調降娛樂稅至0元。記者張睿廷／攝影
葉元之（右）要求市府調降娛樂稅至0元。記者張睿廷／攝影

新北市議員葉元之今日在議會質詢時表示，娛樂稅是數十年前台灣還在發展的時候所訂定的稅目，但現今已不合時宜，要求市府調降娛樂稅至0元。新北市財政局長李泰興表示，稅務都是整體考量，若單獨降稅會有比較問題，他們會回去研究可行性。

葉元之說，最近因為脫口秀演員博恩，拍片調侃台北市稅捐處，說只要把「脫口秀」包裝成「有趣的演講」，就可以不用繳娛樂稅，讓娛樂稅的問題再度被大家關注。

葉元之表示，娛樂稅在1942年開徵，當時是農業時期，政府希望大家勤儉建國，為鼓勵努力工作，避免消費、減少娛樂，因此有「寓禁於徵」的政策意義。但現在娛樂已經是大家日常休閒生活的一部分，政府甚至還鼓勵大家進行看電影、藝文表演等經濟文化娛樂，去年政府的振興券還加發「藝fun券」，現在還用課稅的方式來「懲罰」民眾娛樂，實在讓人錯亂。

葉元之指出，雙北是共同生活圈，但市民在新北從事娛樂活動，要繳比台北市高的娛樂稅，相當不合理，也與市府經濟發展及推動藝文活動的目標相違背。以職業表演娛樂稅來說，市民在新北要繳10％，在北市只要2.5％。

葉元之提到，板橋火車站旁的特專三用地，文化部即將要設立「國家級國家兒童未來館」，到時候會有兒童文化體驗館、數位藝術體驗館，之後若有收門票，是不是也要繳娛樂稅？

葉元之表示，他覺得最不合理的地方，就是用課稅方是懲罰民眾看電影、參加藝文活動、唱KTV，更不要說疫情關係這些產業都受到很大程度的影響。但其實去年新北市課電影院娛樂稅400萬、藝文活動74萬、KTV3300萬，金額並不大，影響市府財源很有限。

李泰興指出，當然時代要有所轉變，不過稅收都是整體考量，如果單獨降稅，就會出現比較問題。另外，中央曾說過，若地方政府要減稅、降稅，需要替代財源，所以他們還需要回去研究降稅的可行性。

葉元之 新北

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